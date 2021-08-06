【搶劫案】43歲男相約28歲女子酒店見面反遭搶劫　警方拘4人起回部份財物

▲ 警方偵破「網絡搶劫黨」拘捕4人。

警方偵破「網絡搶劫黨」，一名男子在上月底在社交平台認識一名女子，兩人相約到酒店房間，期間女騙案借機離開並偷走房卡，讓持刀同黨入內行劫，搶走3.5萬元現金和事主的私家車。警方經調查在本周拘捕4名男女，起回部份財物，其中兩人將在明日（7日）提堂。

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油尖警區刑事調查隊第10隊主管林家樂督察表示，早前一名43歲男子上月28日透過網上社交平台認識一名28歲女子，翌日雙方相約在旺角區見面，男事主駕駛私家車接載女子到尖沙咀一酒房間相聚，期間女子訛稱到街上買啤酒，離開時偷取房卡。約半小時後，突然有4名男子闖入高呼：「打劫！」，當中3人更持利刀，同時拿起房間內硬物，不由分說向男事主襲擊，一輪施襲後搶去3.5萬元財物，和到附近偷取男事主價值約30萬元的私家車。男事主在遇襲期間拿起被鋪遮擋，幸僅受輕傷。

警方油尖警區刑事調查隊第10隊接手跟進，稍後在旺角聯運街尋回失車，並迅速鎖定目標男子，得悉他們租住酒店，但會不停轉換地點，相信是逃避警方追捕，至本月3日至5日，警方採取行動，在旺角一劏房和酒店房間，共拘捕3男1女(28至71歲)，涉嫌「搶劫」及「未獲授權而取用運輸工具」罪，檢獲1.2萬元現金、5部手機和犯案時穿著衣物，他們報稱建築工人和無業。其中兩人稍後將落控，明日（7日）將在九龍城裁判法院提堂，另外1男1女已獲准保釋。

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記者：曾秋文、曾卓鋒