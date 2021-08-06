【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址

▲ 銅鑼灣香港中央圖書館的社區疫苗接種中心將於10月1日遷往渣華道體育館。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種率攀升，至少接種一劑的人口已達5成，政府今日(6日)公布延長26間社區疫苗接種中心運作1個月，換言之相關疫苗接種中心10月仍會運作；當局明日9時起陸續開放有關中心由9月1日起的預約名額。

政府發言人指，疫苗接種的需求近來有所增加，如現時的疫苗接種速度能夠保持或提升，相信到9月底有機會達至7成合資格人口接種最少一劑疫苗；因應疫苗接種的需求和接種進度，政府決定延長26間疫苗接種中心運作至10月31日。

26間延長運作日期的疫苗接種中心：

科興克爾來福疫苗

灣仔區：香港中央圖書館

油尖旺區：官涌體育館

觀塘區：九龍灣體育館

沙田區：源禾路體育館

元朗區：天暉路體育館

復星／BioNTech復必泰疫苗

中西區：中山紀念公園體育館

灣仔區：養和醫院及聖保祿醫院

東區：西灣河體育館及養和東區醫療中心

南區：港怡醫院

油尖旺區：界限街體育館（一號及二號）

深水埗區：荔枝角公園體育館

觀塘區：曉光街體育館

黃大仙區：彩虹道羽毛球中心

九龍城區：教育局九龍塘教育服務中心及何文田體育館

北區：龍琛路體育館

沙田區：香港中文大學醫院

大埔區：大埔墟體育館

西貢區：將軍澳體育館

荃灣區：荃景圍體育館

葵青區：林士德體育館

屯門區：友愛體育館

元朗區：元朗體育館

離島區：東涌社區會堂

當局稱，上述中心於9月份會繼續為市民提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月份提供第二劑的疫苗接種服務；明日上午九時起會陸續開放9月1日起的預約名額，供市民預約第一劑的疫苗接種服務，並會因應預約情況適當調整預約期。

而銅鑼灣香港中央圖書館的社區疫苗接種中心將於10月1日遷往渣華道體育館，改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民提供科興疫苗接種服務。



至於伊利沙伯體育館及香港國際機場的社區疫苗接種中心由於整體使用率偏低，政府決定維持該兩間接種中心在8月份提供第一劑疫苗接種服務，及於9月份提供第二劑疫苗接種服務，並於9月底關閉。

鴨脷洲體育館的社區疫苗接種中心亦將運作至9月底，並於10月1日起與同區的港怡醫院社區疫苗接種中心合併。

當局呼籲市民把握機會盡快接種疫苗，透過大幅提升疫苗接種率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

即看現時29間疫苗接種中心名單：