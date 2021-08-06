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【東京奧運】霍震霆貝鈞奇感謝運動員教練努力　劉慕裳代香港任閉幕典禮持旗手

社會 14:31 2021/08/06

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貝鈞奇（第一行左三）宣布，剛在空手道項目獲得銅牌的劉慕裳，將會代香港任閉幕典禮持旗手。（TVB直播截圖）

東京奧運下周日（8日）閉幕。港協暨奧委會會長霍震霆、奧運香港代表團團長貝鈞奇今日（6日）率一眾出戰東京奧運的香港運動員見記者。霍震霆及貝鈞奇分別感謝運動員及教練的努力，並展望未來香港體育發展會在各界的努力下再創佳績。另外，貝鈞奇宣布，剛在空手道項目獲得銅牌的劉慕裳，將會代香港任閉幕典禮持旗手。

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霍震霆表示，就今年奧運香港奪得佳績表示感觸，並指成績得來不易。他指，明白到運動員有很大的壓力，故感謝運動員的同時，亦感謝教練培養新一代運動員的努力，並提到香港人非常支持本地運動員。他又提到，奧運餘下最後三日便凱旋回家，今日下午亦有機會爭奪獎牌，當中包括香港代表單車手李慧詩等人，故為她們加油。

貝鈞奇表示，對今次的旅程感到幸運及高興，更形容是畢生難忘，「香港運動員在奧運大舞台得到好成績」。他提到，運動員的成長有賴各單位的支持，包括政府、各個體育總會等，感謝他們支持運動隊伍，同時提到培訓的過程很艱辛。

他又提到，今次奪牌的運動員是土生土長，對比過去比賽需由內地人做代表，他先提及中港兩地提供很多支援，成績有目共睹，各教練及團隊付出很多努力，希望餘下的賽事可以繼續爭奪獎牌。他續指，未來的體育發展會在他們共同努力下爭取更多佳績，強調今次奧運是美好回憶。

他亦宣布，剛在空手道項目獲得銅牌的劉慕裳，將會代香港任閉幕典禮持旗手。

同場有「香港飛魚王子」、前香港泳隊代表方力申提問，問到精英運動員才有機會出國訓練，有本地運動員或失去機會，最終精英流失，貝鈞奇回應指，未來香港會繼續努力，為香港運動員提供支援。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、伍瑋瑋

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