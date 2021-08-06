【限聚令】林母生日飯局疑逾12人聚餐　林作聲稱為舊照但電視疑在播東奧

▲ 究竟林作上載的母親生日飯照片是否真的拍於2019年？

林作犯限聚令？林作雖然時常公開數媽媽的不是，但其實他與母親似歡喜冤家，感情不俗。孝順仔的他在昨日（8月5日）上載一批與母親慶生的照，從相中所見，當晚菜式有鮑魚魚翅、東星斑、瀨尿蝦等，頗為豐富。

可是，從相中所見，此餐生日飯的人數估計超過12人，他們包廂內設置一張24座的大圓餐枱，其中一張相片亦可見此飯局出席人數應多於12人，似乎已犯限聚令。同時，餐桌亦沒有設隔板。

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電視正在播東奧？

但林作上載相片外，同時並寫道：「今日係媽媽70歲大壽，打算細搞，一張細台就算。現場人煙稀少，氣氛平淡，夠溫馨，不錯。」而最後註明：「圖文不符，攝於2019年。」以示這是批舊照片。

可是有網民卻指，宴會廳內的電視機出賣了林作，因為從相中的電視畫面所見，當時似乎正在播東京奧運會，故此有網民指這並不是拍於兩年前的舊照片。

不少網民紛紛留言提出質疑，甚至言之鑿鑿指相中宴會廳，在兩年前的裝修佈置並不是如此。但是當中的質疑，亦未有進一步提出實質證據。

另外也有網民好心提醒他快把相片刪除，不過一向我行我素的林作沒因此把post刪走，可是卻也沒有作進一步解釋回應。

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