【打針獎賞】新地加碼推大抽獎鼓勵市民接種疫苗　奬品總值逾75萬元

▲ 新鴻基地產推出新地會「齊齊打疫苗 日日有奬抽」兼愛家特別大獎。（資料圖片）

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。為延續新鴻基地產發展有限公司「齊齊打疫苗 日日有奬抽」活動，並響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，新鴻基地產推出新地會「齊齊打疫苗 日日有奬抽」兼愛家特別大獎，包括每日抽獎「日日獎」及壓軸大抽獎「愛家特別大獎」兩部分，作為推動接種新冠疫苗的第二階段推廣，鼓勵會員及其家人盡早接種疫苗。

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新地會董事總經理謝文娟表示，新地會為首個香港地產發展商專會舉辦接種新冠疫苗相關的會員專屬抽獎，響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，希望大家及早接種疫苗，加快構建社區防疫屏障。是次抽獎特別加入壓軸大抽獎「愛家特別大獎」，鼓勵會員與家人一同盡早接種疫苗，保障家庭健康，展現對家人的關愛，共建社會保護屏障。

抽奬由2021年8月9日起接受登記，並於2021年8月16日開始抽獎，「日日獎」連續31日每天送出豐富獎品予「普通會員」及「星級會員」兩個抽獎組別之新地會會員，參加「日日獎」的會員可同時參與壓軸大抽獎「愛家特別大獎」，新地會大抽獎奬品總值超過75萬元，當中包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 及SmarTone 5G SIM only 月費計劃（12個月）、新地酒店住宿套票及餐飲現金券，以及The Point by SHKP 商場綜合會員計劃250萬積分。新地會會員凡於登記抽獎當天已完成接種兩劑新冠疫苗，即可參與。有關抽奬詳情、條款及細則，請參閱新地會大抽獎網站。

「新地會大抽獎」的參加者須為新地會會員及香港永久性居民，並在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗。會員可於登記期內（2021年8月9日上午9時至9月15日中午12時），於抽獎網站登記參加。早前已登記參加新鴻基地產「齊齊打疫苗 日日有獎抽」的人士亦可參加今次「新地會大抽獎」。尚未加入新地會的人士，可於新地會網站免費申請成為新地會會員，並於收到由新地會透過電郵發出的新地會會員號碼之翌日起至2021年9月15日中午12時正，可到抽獎網站登記參加新地會大抽獎。

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責任編輯：曾卓鋒