【星二代】任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台　遺傳琦琦超長美腿表現不輸同場超模

▲ 任達華愛女任晴佳初登時裝騷舞台，遺傳琦琦超長美腿氣場不輸超模。

任達華與名模太太琦琦的愛女任晴佳（Ella）得天獨厚，遺傳了父母的強勁基因，即將迎來17歲的Ella，過去早已經常登上時尚雜誌封面，近日Ella更初次登上時裝騷舞台，前晚（8月4日）獲邀到上海出席時裝騷行天橋。

Ella今次行騷，其實同場還有國際級名模劉雯與賀聰，但Ella的氣場卻不輸其他名模，媽媽琦琦也特意到場支持愛女。

【最美星二代】沈月自小開始護膚 獲靚媽邱淑貞教路接棒做女神【多圖】

▲ （大會發相）

Ella具模特兒天份

時裝騷舉行當日，Ella一早便到達會場進行綵排，熟習舞台較難行的位置，待開騷時能順利完成。

正式演出時的Ella梳了一頭長長的直髮，穿上淡紫色的束腰冬裝，展露1.1米的超長長腿，Ella首次踏上T台走騷，在高低起伏猶如山丘的舞台上穿梭，甚有難度的舞台Ella也能輕易駕馭，表現自信有台型，氣場絕不遜於同場其他超模！

【最美星二代】沈月遭同學排斥害怕上學 渴望成藝人卻不想成焦點【多圖】

▲ （大會發相）

完騷後，Ella的表現獲得激讚，Ella百般滋味：「真係好開心！我一啲都無緊張，騷嘅台比一般難行，好似山坡咁高高低低，第一次行騷就要行呢類型嘅台，好有挑戰！慶幸自己無失平衡，成功完成！自己都無諗過可以同咁多超級名模同台，覺得好興奮。」

【星二代學校】許秋怡王書麒兒子男拔畢業 17歲仔高過爸爸母子似足姊弟

▲ （大會發相）

經過今次的行騷經歷後，Ella更愛上「T台騷」，她充滿喜悅：「我都幾鍾意，覺得好有挑戰、好開心，同場嘅模特兒大家都對我好好，之後我仲約咗佢哋一齊食飯。」

【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱 18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業

▲ （大會發相）

琦琦見證寶貝女兒Ella順利完成首次行騷，感動之餘更為女兒感到驕傲：「行得好好！起初都驚個女會緊張，估唔到真係唔錯，一啲緊張都無，仲好enjoy呢個舞台，就好似身邊嘅名模一樣行得好好，好完滿。」

【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照 14歲魔童變美少年讀國際學校

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

同場加映：鍾柔美、姚焯菲專訪