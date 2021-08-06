【刑毁判刑】涉商場外牆噴漆塗鴉26歲男判服務令　官指非始作俑者

▲ 涉案26歲青年早前承認1項刑事毀壞罪，今日於九龍城裁判法院判刑。（經濟日報資料圖片）

26歲青年及23歲區議會助理涉在何文田愛民廣場牆噴「黑警死全家」等字句被捕，涉案26歲青年早前承認1項刑事毀壞罪，今（6日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指，被告並非事件的始作俑者，而且重犯機會低，判處160小時社會服務令。

26歲被告梁軒，被控於2020年3月2日，何文田愛民廣場刑毀屬於領展的牆壁。

辯方求情時指，社會服務令報告建議判中等時數，被告亦明白對他做園景建築師的未來或會受影響，亦後悔無阻止同案被告犯案，被告獲家人及僱主支持，有真誠悔意，不會重犯，希望獲判80小時至160小時社會服務令。

裁判官判刑時指，事件的始作俑者並非梁，同案另一被告的罪責更重，裁判官考慮到被告及時認罪，年輕及守法，有正當工作，重犯機會低，被還押已一段時間，相信已接受教訓，判160小時社會服務令。

案中另一被告麥兆基（23 歲），為前愛民選區區議員麥瑞淇助理，早前承認刑事毀壞罪，被判 240 小時社會服務令。

案情指，有警員在涉案地點發現有人以噴漆噴上「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等字眼，並在附近的愛民停車場截獲2名被告，首被告麥兆基被搜出噴漆。

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記者：林欣樂