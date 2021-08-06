  • 30°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑毁判刑】涉商場外牆噴漆塗鴉26歲男判服務令　官指非始作俑者

社會 14:57 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

涉案26歲青年早前承認1項刑事毀壞罪，今日於九龍城裁判法院判刑。（經濟日報資料圖片）

26歲青年及23歲區議會助理涉在何文田愛民廣場牆噴「黑警死全家」等字句被捕，涉案26歲青年早前承認1項刑事毀壞罪，今（6日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指，被告並非事件的始作俑者，而且重犯機會低，判處160小時社會服務令。

26歲被告梁軒，被控於2020年3月2日，何文田愛民廣場刑毀屬於領展的牆壁。

辯方求情時指，社會服務令報告建議判中等時數，被告亦明白對他做園景建築師的未來或會受影響，亦後悔無阻止同案被告犯案，被告獲家人及僱主支持，有真誠悔意，不會重犯，希望獲判80小時至160小時社會服務令。

裁判官判刑時指，事件的始作俑者並非梁，同案另一被告的罪責更重，裁判官考慮到被告及時認罪，年輕及守法，有正當工作，重犯機會低，被還押已一段時間，相信已接受教訓，判160小時社會服務令。

案中另一被告麥兆基（23 歲），為前愛民選區區議員麥瑞淇助理，早前承認刑事毀壞罪，被判 240 小時社會服務令。

案情指，有警員在涉案地點發現有人以噴漆噴上「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等字眼，並在附近的愛民停車場截獲2名被告，首被告麥兆基被搜出噴漆。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
今日 14:18
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
【詮譯條文】涉藏索帶罪成判囚 經紀爭議索帶是否受條例涵蓋
今日 14:27
【詮譯條文】涉藏索帶罪成判囚 經紀爭議索帶是否受條例涵蓋
【東京奧運】霍震霆貝鈞奇感謝運動員教練努力　劉慕裳代香港任閉幕典禮持旗手
今日 14:31
【東京奧運】霍震霆貝鈞奇感謝運動員教練努力　劉慕裳代香港任閉幕典禮持旗手

你可能感興趣

【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
今日 14:18
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
【詮譯條文】涉藏索帶罪成判囚 經紀爭議索帶是否受條例涵蓋
今日 14:27
【詮譯條文】涉藏索帶罪成判囚 經紀爭議索帶是否受條例涵蓋
【東京奧運】霍震霆貝鈞奇感謝運動員教練努力　劉慕裳代香港任閉幕典禮持旗手
今日 14:31
【東京奧運】霍震霆貝鈞奇感謝運動員教練努力　劉慕裳代香港任閉幕典禮持旗手
罪案 區議會 商場 何文田

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】