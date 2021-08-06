【新冠肺炎】香港Donki29歲女員工接種後赴日後確診　居所愉景灣尚堤映蘆及工作處所須強檢

▲ 29歲女子上月底赴日本後確診﹛離港前居所愉景灣尚堤映蘆及工作處所須強檢。（經濟日報資料圖片）

今日新增2宗新冠肺炎確診個案，兩名患者分別由俄羅斯及美國抵港，其中一人返港早前已接種兩劑復必泰。衞生防護中心亦接獲日本通報一宗確診個案，病人由本港飛抵日本後確診。

涉及一名29歲女病人，7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，翌日抽樣檢測為陽性，她沒有病徵。中心繼續與日本衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

衞生防護中心表示，患者4月14日及5月5日已於港接種兩劑復必泰疫苗，最後上班日期為7月28日；至於是否感染變種病毒仍有待調查。

中心為審慎起見，女患者潛伏期離港前所居的大嶼山愉景灣尚堤映蘆6座，及工作處所尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室，均已納入強制檢測公告；任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡