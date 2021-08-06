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【新冠肺炎】香港Donki29歲女員工接種後赴日後確診　7月16日至28日曾訪美麗華商場辦公室

社會 15:01 2021/08/06

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香港Donki29歲女員工接種後赴日後確診。

今日新增2宗新冠肺炎確診個案，兩名患者分別由俄羅斯及美國抵港，其中一人返港早前已接種兩劑復必泰。衞生防護中心亦接獲日本通報一宗確診個案，病人由本港飛抵日本後確診。

涉及一名29歲女病人，7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，翌日抽樣檢測為陽性，她沒有病徵。中心繼續與日本衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

衞生防護中心表示，患者4月14日及5月5日已於港接種兩劑復必泰疫苗，最後上班日期為7月28日；至於是否感染變種病毒仍有待調查。

中心為審慎起見，女患者潛伏期離港前所居的大嶼山愉景灣尚堤映蘆6座，及工作處所尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室，均已納入強制檢測公告；任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

香港DON DON DONKI回覆指，昨日(5日)接獲衞生防護中心通知，一名員工於海外確診，曾於7月16日至28日期間曾到過尖沙咀寫字樓，惟未有透露涉疫員工的工作部門及需否與顧客接觸；又稱受影響的員工會依照規定將於8月8日或之前接受檢測。

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責任編輯：陳正怡

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