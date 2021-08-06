【東京奧運】在美受訓針炙連針都彎 　劉慕裳哥哥：妹妹有天分亦付出很多努力

▲ 在美受訓針炙連針都彎 ，劉慕裳哥哥稱，妹妹有天分亦付出很多努力。

今屆東京奧運新增空手道賽事，29歲香港空手道代表劉慕裳在個人形賽事挫土耳其代表，為香港再添一面銅牌。劉慕裳哥哥、同為空手道運動員的劉知名接受媒體訪問時表示，妹妹天分很高，但同時也很努力，在美國受訓針炙連針都變彎。

劉知名接受香港電台訪問時表示，妹妹劉慕裳在空手道很有天分，很快就獲得青少年比賽的獎項，即使沒有很頻密練習都取得好成績，進入港隊後受前輩啟發，決定全力打空手道，做到現時般極致。

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他又稱，劉慕裳即使有天分亦要付出努力，憶述妹妹早前在美國備戰，物理治療師為她做針炙放鬆肌肉時，連針都變彎，可見她真的付出了很多，她亦為奧運練習一套新拳，突破自己舒適圈，很欣賞她的做法。

劉知名接受商台訪問時透露，妹妹曾於2019年陷入低潮，因賽制改為計分制，令她輸了多個比賽，幸經不斷嘗試終走出低潮。

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對於贏得銅牌，劉慕裳表示感到激動和開心，她說，第一場比賽仍在適應場地地面，之後習慣了表現更佳，「愈打愈好」。

希望大家相信自己、裝備自己，因爲不知道機會何時會來，一有機會才能好好把握，要有兩手準備。

空手道是今屆奧運新增項目，亦可能是最後一次，劉慕裳稱,今獎牌「超級重要」，奧運對運動員而言最高、最大的舞台，能夠參加已經是「了不起」，感謝家人和朋友的支持，又指有香港市民因爲她而第一次看空手道比賽，希望可就空手道運動多作推廣。劉慕裳下一個目標是11月的世錦賽，希望再奪牌。

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責任編輯：王明芳