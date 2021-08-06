【BB來了】前跳水冠軍吳敏霞宣布喜訊　再當媽媽：冬奧會就是一家四口看

前跳水皇后吳敏霞再做媽媽！現年35歲的跳水運動員吳敏霞，今天（8月6日）早上在微博上載與丈夫及女兒的合照，並寫：「1、2、3......4！北京冬奧會就是一家四口看啦！」表示自己懷孕再當媽媽。網民紛紛送上祝福。

吳敏霞在1998年入選國家女子跳水隊，在其職業生涯中可說戰績十分輝煌，她共獲得連續四屆奧運冠軍共五枚金牌（2004，2008，2012，2016），七屆世界游泳錦標賽冠軍（2001，2003，2007，2009，2011，2013，2015），以及六屆跳水世界盃冠軍（2006，2008，2010，2012，2014，2016）。

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屢奪奧運殊榮

同時，她為女子跳水單人三米板和雙人三米板雙料大滿貫得主，職業生涯共獲得22個世界冠軍；其中16個為雙人賽冠軍，排在世界第一。

在2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會，吳敏霞和郭晶晶合作奪得雙人3米彈板冠軍，2012年倫敦奧運會搭檔何姿獲得雙人3米板冠軍，並且奪個人3米彈板冠軍，2016年里約奧運會與施廷懋在雙人3米板項目上衛冕。

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退役當幸福媽媽

吳敏霞是繼高敏、伏明霞、郭晶晶後，中國第四代「跳水皇后」，在2016年12月15日正式宣布退役。

翌年與張效誠結婚，在2018年就誕下女兒，現在家中將再添成員。

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曾傳郭晶晶不和

雖然她已退役多年，但一舉一動仍受公眾關注，她亦不時在網上社交平台分享生活點滴，保持與粉絲的聯絡，她亦成為不少品牌的代言人。

另外，當年吳敏霞與大師姐郭晶晶並肩作戰，可是二人先後與當時的跳水王子田亮傳緋聞，因此傳出姊妹不和。但早前身在東京為奧運會任跳水評判的郭晶晶在網上開live，吳敏霞亦有出席此網上聚會，二人不和傳聞不攻自破。

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