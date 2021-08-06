聶德權買蛋糕慰勞同事　「順道」慶祝接種率達五成　

▲ 聶德權昨日到西餅店「大手」購買甜點，慶祝接種率達五成！（聶德權Facebook）

不少市民相信已開始用5千元消費劵，應付日常開支或購買心頭好。公務員事務局局長聶德權今日則在社交網站發帖，透露自己昨日用消費劵，到西餅店「大手」購買甜點，慰勞疫苗接種指揮中心的同事，「順道」分享接種率達五成的喜悅！

負責疫苗接種計劃的聶德權，過去均定期透過社交網站，透露本港最新接種率。他今次特別帖文加入「買蛋糕慶新高」的hashtag，更大讚一眾公務員下屬勞苦功高，令疫苗接種指揮中心能夠「年中無休」，每日早上7至晚上10時，一周七日運作。

聶德權又形容，疫苗接種計劃完美體現公務員的團隊精神，與醫護界、社區接種中心行政支援隊伍全力配合，形容市民接種的每一針，背後都有一眾同工的心血。他又感謝每一個崗位的同事、夥伴、朋友對計劃的支持，再次強調要向七成接種率邁進！

▲ 他更自爆選用「WeChat Pay」領取消費券。（聶德權Facebook）

他更乘機推廣消費券，強調購物非女士專利，形容消費券到手後自己也急不及待使用，笑言要「盡情消費表心意」！而他上載的相片，則「自爆」他選用了「WeChat Pay」作為領取消費券的平台。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS