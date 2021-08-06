【活得健康啲】市面南棗常用黑棗取代　中醫教分紅棗黑棗南棗貼士：南棗皮細肉緊核中有仁

▲ 中醫師提醒，市面上售賣的南棗很多時都會用黑棗取代，大家要留神。

進食紅棗、黑棗、南棗也可補氣血。選購時要注意甚麼？黑棗、南棗外形相似，可怎樣分辨？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師兼百子櫃有限公司中藥師林振邦博士講解紅棗、黑棗、南棗的外形特徵，以及如何比較質素的優劣。他提醒，市面上售賣的南棗很多時都會用黑棗取代，大家要留神，避免買到假貨。

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產地及製法

紅棗

主要產地：新疆、山東、山西、陝西、河北

各種均略有口味不同，實際味道要視乎貨品的新鮮程度和加工方法，這些比產地影響更大。新疆也有分作哈密大棗、田玉棗、若羌灰棗幾種，主要商品超過十種。

味道：甜中有果味，不帶酸味即可。

黑棗

為紅棗加工品，特殊加工後煙熏製作。

較流行於山東、山西一帶，主要差異為其濕性相對紅棗低。

有指黑棗補血功效較好，惟臨床差異未算顯著。

南棗

南棗與紅棗黑棗，屬於完全不同的品種。

主要生產於浙江義烏，貴在補而不燥，價錢遠超紅棗和黑棗。

分兩種貨：「原紅」、「燙紅」。「原紅」即是基本加工，使其成貨，比較接近它原來的顏色；「燙紅」即再經額外煮製，使其成黑。

比較優劣的因素

林醫師指，選購優質紅棗、黑棗、南棗，要留意以下因素：

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建議選購去核紅棗片嗎？

林醫師不建議購買人工去核的棗，因為去核會破壞表皮，讓棗防腐能力大打折扣。若是去核紅棗片，則需用獨立包裝或真空包，如無則易見腐壞，或可能經硫磺熏製。

他指出，棗在傳統加工及炮製上也不會要求「去核」，食用時只需「擘開」即可。烹煮紅棗及黑棗前只需擘開，以致煮得更「出味」。至於南棗基本上要連核烹煮，才可煮出其味道。

▲ 林醫師指出，去核的紅棗片若非真空或獨立包裝，容易變壞。（湛斯雅攝）

如何分辨有否打硫磺？

林醫師指出，紅棗在採收後通常經過燻硫，基本上都是人工添加的防腐劑，否則很易走色、被蛀蟲、發霉。若有少許硫磺，則可保護果乾，以防變壞，但若硫磺太多，則有損人體健康。他表示，從顏色上不容易分辨，只能嗅一嗅，看看有否酸味或刺鼻味道。

保存貼士

紅棗、南棗、黑棗買回家後，若不會於短期內吃光的話，建議放在密實袋中，然後再放進雪櫃，這樣保存期才較長。

10個女生9個飲錯紅棗水？註冊中醫師李亦寧為大家講解食棗謎思及紅棗、南棗、黑棗的功效，即睇【下一頁】

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記者：黃泳欣、王芷瑩