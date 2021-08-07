【生命鬥士】韓女星因一場感冒引發嚴重罕見病　暴瘦剩93磅苦候肝臟移植現曙光

▲ 尹珠去年因一場重感冒引發罕見急性肝衰竭。

曾參與劇集《Kill Me Heal Me》、電影《犯罪都市》、《陷阱》的32歲韓國女星尹珠，去年因一場重感冒施打抗生素，繼而觸發罕見的急性肝衰竭。受病魔所纏，尹珠暴瘦至42.5公斤（約93.5磅），經過一年苦候肝臟移植，近日她終於順利完成移植手術，有望復原。

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出道10年的尹珠去年傳出健康惡化的消息，需全面停工抗病。當時尹珠因重感冒而到醫院施打抗生素，沒想到竟意外產生嚴重副作用，肝臟機能急速惡化，被確診為死亡率極高的罕見急性肝衰竭，需接受肝臟移植才能康復。

尹珠停工期間不時在IG分享抗病經歷，紀錄自己在醫院的點滴，雖然形體日漸消瘦、面容憔悴，但她依然維持著正面樂觀的心情過活。

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所幸經過一年等待，尹珠近日終於公布成功完成移植手術的消息。她更公開答謝大家，並且不介意手術後以光頭、插喉的狀態示人，對著鏡頭豎起姆指：

謝謝大家，我撐過來了，會好好休息恢復過來。

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尹珠成功換肝的消息引來不少網民讚好，紛紛留言鼓勵：「一切都會好的」、「做得好」、「尹珠，我們努力吧！！」、「開心點 ！！！ 你辛苦了！！」

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責任編輯：羅嘉欣