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【胎中胎】以色列媽媽誕下罕見「胎中胎」　醫生發現女嬰胃部藏雙胞胎胚胎

兒童健康 11:22 2021/08/07

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以色列一名媽媽日前誕下「胎中胎」，女嬰體內藏有另一個胚胎，出現的機率為50萬分之一。

以色列最近出現一宗罕有的「胎中胎」案例，醫生發現一名初生女嬰的胃部，藏有一個只有心臟和部分骨骼的不完整胚胎，相信是女嬰的雙胞胎。醫護團隊隨後立即為女嬰開刀移除身體裡的胚胎，手術成功，母女目前已回家休養。

據《以色列時報》報道，在以色列南部阿什杜德市（Ashdod），一名孕婦在懷孕後期進行例行超聲波檢查時，發現BB體內有異物，醫生其後為女嬰進一步做超聲波及X光檢查，驚見她體內藏有另一個胚胎。

女嬰胃部藏有未完全發育的胚胎，只有心臟和部分骨骼。（Assuta Medical Center圖片）

「胎中胎」擁有心臟和部分骨頭

7月初在女嬰出生後，醫生團隊立即為她進行緊急手術，將不完整的胚胎取出。手術成功，女嬰狀況良好，並不會影響她日後的成長。其中一位醫生指，相信女嬰體內可能藏有多於一個胚胎，不過強調除了其中一個發育較為完整，擁有心臟和部分骨頭，其他的都是未發育的胚胎。

據報，「胎中胎」（fetus in fetu）是指胎兒體內發育出另一個異常胚胎，情況比較罕見，出現的機率為50萬分之一。醫生解釋，這個情況出現的原因一般是媽媽本身懷有雙胞胎，但其中一個胚胎被另一個吸引時，過程出現異常。這個異常胚胎並不會完全發育，亦不會生存，只會留在胎兒體中。

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責任編輯：王明芳

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