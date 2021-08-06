【塑化劑超標】塑膠鴨套裝玩具鄰苯二甲酸酯超標　另含兒童窒息潛在危險海關令停售

▲ 香港海關提醒市民留意一款不安全塑膠鴨套裝玩具。（政府新聞處）

香港海關今日(6日)提醒市民留意一款不安全塑膠鴨套裝玩具，包括1隻大鴨及3隻小鴨，測試結果顯示大鴨玩具的細小組件及小鴨玩具有令兒童窒息的潛在危險，而玩具的鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量亦超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。



海關人員早前從不同地區的零售商試購多款兒童玩具作安全測試，測試結果發現一款塑膠鴨玩具套裝的大鴨細小組件有脫落情況，而3隻小鴨則容易被兒童吞下，有引致窒息的潛在危險。

政府化驗所結果亦顯示該玩具含有的第一類及第二類塑化劑鄰苯二甲酸酯，分別為塑化物料總重量的24%及4.1%，超出《條例》及其附屬法例所規定的0.1%上限。



海關其後採取行動，在一間連鎖百貨公司的貨倉及4間分店檢取共680件同款塑膠鴨套裝玩具，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款玩具出售。調查仍在進行中。



海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：蘇文軒