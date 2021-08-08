【神童跳級】越級挑戰IGCSE獲2A*2A1B佳績　10歲資優生跳級讀高中望入MIT

▲ 年僅10歲的柯熙町9月將跳級入讀崇正中學13年級。

資優生擁有不同天賦，若能提供相應的學校培育，提供「跳級」彈性，可助孩子發揮學習潛能。年僅10歲的小五生柯熙町，去年報考了IGCSE的5科，獲得2A*、2A、1B佳績，過往於國際學校就讀的他，將會轉到私校崇正中學跳級讀13年級（相當於中七程度）。該校將開設資優課程，為資優生度身訂造教學內容，提供完整升學教育路，甚至助他們提早入大學。

「國際中學教育普通證書」（IGCSE）相等於英國中五會考，年僅10歲的柯熙町卻越級挑戰，在香港記憶學總會上課及操卷8個月後，於去年10月報考IGCSE物理、化學、生物、數學及附加數學5科，並取得2A*、2A、1B佳績。

▲ 拍拍卡遊戲玩法類似衾棉胎。（胡嘉儀攝）

熙熙與媽媽早前接受TOPick訪問，媽媽表示，熙熙常用圖像記憶法來速記資料，將複雜的算式或是句子轉化成圖像，讓大腦更容易記住。

她會和兒子玩「拍拍卡」遊戲，玩法類似衾棉胎，不過卡牌轉換成英文字母，當目標詞語其中一個字母出現，便要鬥快用手拍卡，最快組成該詞語的人便獲勝。這種寓學習於娛樂的方法，令熙熙不知不覺把英文生字牢記。

跳級讀高中望入MIT

本來就讀國際學校的熙熙，將於9月新學年轉往私立學校崇正中學，他將會跳級讀13年級，準備應考GCE A Level（英國高考）。熙熙形容國際學校的課程「好淺」，對電腦科學及機械感興趣的他，在課餘時間靠電腦軟件及參考書自學寫程式，期待升讀中學之後可以進深學習。

好想快啲讀到自己鍾意嘅嘢，同年長嘅同學接觸。

熙熙對數理感興趣，升讀中學後將選修數學、物理及化學。他去年越級挑戰IGCSE，已開始學習高中課程，認為自己升中後能夠適應，追上進度。他以入麻省理工學院（MIT）為目標，望日後成為「電腦專家」，助殘疾人士設計機械義肢。

對於熙熙以10歲之齡跳級入讀高中，媽媽表示不擔心，認為兒子適合進階課程。她指熙熙小一、二溫習時已不斷喊「好悶」，討厭做抄寫功課，「唔明點解個字佢識都要係咁抄」，又指中學資優班將不設功課，相信熙熙能夠享受學習。

希望佢讀完會有滿足感、增加自信心，發覺自己原來可以做到。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

崇正中學推資優課程

崇正中學資優課程學術總監林建東是香港記憶學總會總幹事，該校將於9月新學年新增資優教育課程，為資優生提供完整的中學課程。他指出，香港一直以來缺乏以資優培訓為主導的全日制中學，而資優生在一般學校，往往會感到沉悶而無心上課，亦難與老師同學溝通，影響他們的發展。

而過往能跳級考入大學的「神童」，往往是依靠父母自教或尋找資源。若能於中學引入資優教育學習體系，提供相應的全日制課程，能更有效開拓智力和學生的獨特潛力。他指出，校方將會為資優學生提供智能評核，鑑定學生的資優特質及能力，並加以培育，

例如學生是記憶力特別好，又或是靠圖形想像去學習，教學方法亦會配合，教他們用文字形象去記英文生字。

學校中一開始已提供選修科目，若中途遇到困難，校方亦會視乎個別問題，提供輔導，亦容許學生轉科的空間。校方也提供跳級彈性，容許學生在擅長的科目加快進程。

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花 一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳