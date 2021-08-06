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【投考公務員】公務員綜合招聘考試《基本法》測試明起接受申請　政府下月招聘政務主任

社會 16:16 2021/08/06

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綜合招聘考試及《基本法》測試明日起接受申請。(資料圖片)

公務員事務局發言人表示，綜合招聘考試及《基本法》測試暫定於10月2日及9日，或如有需要於10月內的其他日期在香港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可由明日（7日）起報名參加。

應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，除非應徵者持有香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試的同等成績。有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，可考慮參加是次考試，以便在下一次綜合招聘考試前，當有關職位作招聘時，符合應徵資格。此外，政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》知識，申請人在《基本法》測試的成績會佔其整體表現評分的一個適當比重。

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2021/22學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及《基本法》測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷或《基本法》試卷。

有意參加考試的人士可由明日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法》測試申請書（CSB31（7/2021））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。申請人必須於8月20日下午5時前（香港時間）遞交申請書。

另外，政府將於2021年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，招聘詳情將於9月另作公布。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：蘇文軒

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