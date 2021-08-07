【火星研究】港大研究稱火星蓋爾隕石坑的沉積岩　並非在湖泊環境形成

▲ 港大發表一項有關火星的研究。（資料圖片）

香港大學（港大）理學院地球科學系的研究團隊，分析好奇號火星車收集得來的數據後，提出新論點，指蓋爾隕石坑內大部分的沉積岩，實際上並不是在湖泊環境中形成。

研究小組認為，火星車在過去8年所探索和分析的沉積岩，實際上是由風成的砂質或粉砂質沉積物組成，而當中的粘土礦物，並非如估計般在湖泊環境中形成。他們認為，這些粘土礦物於早期火星降雨條件下因風化成土作用形成，而當時火星的大氣環境明顯有別於現代的火星大氣環境。

這項研究由港大地球科學系博士研究生劉嘉成、Joe MICHALSKI博士及周美夫合作完成。研究團隊主要利用火星車上的化學和礦物探測儀器獲取的數據，結合岩石結構的照片，來揭示這些岩石的形成機制。

這項發現最近於權學術期刊《科學前沿》（Science Advances）中發表。

Michalski 博士解釋稱，研究證明蓋爾撞擊坑的岩石中，存在一些非常重要、但無法用古湖泊環境來解釋的化學成分的變化趨勢。他續稱，有些元素在水中具有可遷移性（可溶於水），有些元素在水中不具有可遷移性（傾向於保留在岩石中）。元素的可遷移性不僅取決於其類型，還取決於流體的性質，比如説溶液的酸鹼度、鹽度、氧化還原性等。

研究結果表明，在好奇號火星車探測的岩石剖面中，不可移動性元素乃相互關聯，且其含量隨着岩石剖面的高度增加而逐漸富集，同時可移動性元素隨着岩石剖面的高度增加而逐漸虧損。這意味着蓋爾撞擊坑岩石剖面中存在自上而下的化學淋濾，是一種在成土過程中才可觀察到的現象。

此外研究還表明，在蓋爾古風化殼的上部，鐵缺失便較為明顯，代表古代火星上的大氣層具有還原性，而不是現時的氧化性。

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責任編輯：吳卓峰