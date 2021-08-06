【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日

▲ 26間普通科門診延長科興疫苗接種服務，次劑接種服務至10月26日。（經濟日報資料圖片）

政府今日(6日)公布延長26間社區疫苗接種中心運作1個月，明日9時起陸續開放有關中心由9月1日起的預約名額。詳情請見【下一頁】

醫管局今日亦公布，轄下26間選定普通科門診診所科興疫苗接種服務，同樣將會延長至10月底，以配合政府新冠疫苗接種計劃；其後普通科門診診所將會集中人手及資源提供季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種服務。

26間選定普通科門診診所將於9月28日後停止提供第一劑科興疫苗接種服務，而第二劑疫苗的接種服務則於10月26日後終止。至於普通科門診診所為其覆診病人就疫苗接種提供的評估服務則會繼續維持。



當局稱，為配合有關接種計劃，醫管局由今年2月26日開始，分階段在轄下26間普通科門診診所提供科興疫苗接種服務，至今已為市民接種超過14萬劑科興疫苗。

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責任編輯：陳正怡