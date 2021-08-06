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【捱夜傷身】26歲OL長期捱夜返夜班日睡少於5小時　頭痛1星期揭腦出血

醫生診症室 16:44 2021/08/06

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26歲OL長期捱夜返夜班致2次腦出血。

早睡早起身體好。內地江蘇一名26歲OL因為長期捱夜返夜班，導致先後在24歲及26歲2次腦出血，被送進急症室。而腦出血也為她帶來後遺症，右邊身體麻木，拿細小的東西扎都沒有感覺。

綜合內媒報道，26歲的OL王小姐於8月4日因為腦出血而到醫院求醫。她表示當時已頭痛了1個多星期，然後因在24歲時曾有腦出血紀錄，所以馬上去醫院檢查，結果證實再次腦出血。

她表示，自己因為長期捱夜上班，每日只睡4、5小時。第一次腦出血時只有24歲，亦留下了後遺症，右邊身體是麻木沒有感覺的，用拿細小的東西扎都沒有感覺。醫生對26歲就腦出血的王小姐個案也感到驚訝，因為一般這個年齡段較少出現腦出血。

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王小姐還特意找北京的專家了解，專家指，現在腦出血有年輕化趨勢，建議年輕人盡量少捱夜、情緒不要太波動、飲食注意清淡。

日睡少於6小時被視為睡眠不足

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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