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【打擊毒品】海關搗破歷來最大宗大麻種植場案　檢獲逾460公斤大麻總值約7,000萬

社會 16:32 2021/08/06

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海關在元朗一間獨立屋中檢獲1043棵大麻。（曾秋文攝）

海關昨日（5日）於元朗大樹下西路搗破歷年來最大宗大麻種植場案，在一間獨立屋中檢獲1,043棵大麻和5公斤大麻花制成品，共重465公斤，總值約7,000萬元，行動中拘捕一名男子。海關指種植場把不同生長階段的大麻分區種植，並用石油氣供電藉以減低用電量，逃避執法人員追查，現正追查販毒集團其他成員歸案。

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海關毒品調查課監督陳紹裘表示，根據情報鎖定元朗大樹下西路一間獨立屋，相信是大麻種植場，昨日取得法庭搜令後採取行動進行搜查。行動中檢獲1,043棵生長在不同階段的大麻，和5公斤大麻花制成品，共重465公斤，總值約7,000萬元。同時在屋內搜出太陽燈、通風設施、時間器、二氧化碳產生器、營養液和花肥等種植工具和設施，搜查期間所有設施正在運作，政府化驗所人員稍後到場協助蒐證。關員在村屋內拘捕一名47歲男子，涉嫌他報稱無業，現仍被海關扣查。

陳紹裘指出涉案獨立屋共有3層，合共約2千呎，是被捕男子租用及獨自居住，該種植場運作約3至4個月，檢獲的大麻仍未到收成期，相信已成功堵截大批大麻流入本港毒品市場。陳又稱，一般大麻種植週期是3至4個月，獨立屋內的大麻生長最長的時間在12星期內，相信以涉案村屋的種植場規模，一年可種植出約兩噸大麻，市值超過2億7000萬元。

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記者：曾秋文

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