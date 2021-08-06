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【東京奧運】翡翠台直播乒乓田徑金牌戰　《東張西望》《愛．回家之開心速遞》今晚讓路

娛樂 14:22 2021/08/06

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《2020東京奧運會》今日（8月6日）踏入第14日賽事，乒乓球男子團體賽、田徑男、女子 4x100米接力決賽等賽事將產生多面金牌。

無綫翡翠台《2020東京奧運  黃金戰報》將延長播映時間，由晚上7時至10時15分。原定晚上7時《東張西望》及7時30分《愛．回家之開心速遞》兩個節目將暫停播映一晚。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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