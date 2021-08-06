【MIRROR成員】呂爵安首次配音盡展天賦　Edan陳欣妍初見面已擺烏龍

▲ 呂爵安Edan首度動畫做配音。

《諾亞方舟大冒險》原班創作人馬再度攜手合作，炮製續集《反轉方舟動物園》，MIRROR成員呂爵安（Edan）聲演只有10歲的象鼻獸菲尼，跟陳欣妍聲演的黑面狐莉亞是好朋友。

戲中象鼻獸菲尼性格樂天正面，會以笑容面對任何困難，而且愛心爆棚，莉亞的性格和菲尼截然不同，她的性格剛強，不習慣表露感情，而且非常大膽，常說服菲尼和她一起做一些大人不會容許的事，很易闖禍收場。

他們的故事也是因為闖禍而起，只是今次他們闖的禍不是小事，而是從方舟掉進海中，在波濤洶湧的大海上飄流，更遇上神秘的象鼻獸聚居部落，冒險旅程驚險萬分！

▲ Edan運用不同聲綫配音。





Edan 和陳欣妍都是首次為動畫電影配音，Edan表示感覺很不容易，首先他得多練習咬字，在未進入錄音室前就針對這方面下了一番苦功；其次就是要用一把略為高音的聲線去演繹小朋友菲尼，亦因應這部動畫的內容，全程要用一種高能量的方式配音，這些對Edan來說都是挑戰。

他說：「高能量的演出我還可以，因為我一向演的角色都傾向誇張或很有活力，但高音和高能量的演繹都會令到聲音很大耗損，如何保持聲線的穩定性，每天配音的聲線和聲調都可以連貫，成了今次最大的挑戰。」



至於陳欣妍則分享自己最難忘的經歷是要好好控制肢體，因為她飾演的莉亞是一隻動感十足，身手敏捷的黑面狐，陳欣妍配音時配合著畫面中莉亞的動作，忘形時就會「嘭」地打到咪高峰，令到那一「take」無論錄得多好，都得從頭再來。

▲ 陳欣妍跟Edan首度合作。

陳欣妍說由於她不是歌手或配音員，因此不是很會用聲，她一邊配音要一邊小心保養自己的聲音，以免在連番尖叫後令聲音變嘶啞，影響第二天的錄音。



今次為《反轉方舟動物團》配音亦是Edan和陳欣妍的首次合作，有趣的是他們在配音的過程中其實不曾碰面，只靠聽著對方錄下的聲音，演繹當下的對白。直至電影完成了所有配音工作，二人要進行宣傳才首次見面。

Edan笑言感覺似認識多時的網友首次會面，即陌生又熟悉。陳欣妍則分享他們今次合作的另一件趣事，就是在初步接觸這部動畫時，他們單看菲尼和莉亞的造型，便「擺烏龍」以為自己是要聲演對方的角色！

Edan憑觀察外型，最初以為黑色，帶點兇的莉亞是男生，而橙色較可愛的菲尼是女生，而陳欣妍則是因為覺得自己的性格似溫和開朗的菲尼，而以為自己要聲演他，其後兩人發現自己的真正角色，都禁不住哈哈大笑。

