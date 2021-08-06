  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】呂爵安首次配音盡展天賦　Edan陳欣妍初見面已擺烏龍

娛樂 16:58 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

呂爵安Edan首度動畫做配音。

《諾亞方舟大冒險》原班創作人馬再度攜手合作，炮製續集《反轉方舟動物園》，MIRROR成員呂爵安（Edan）聲演只有10歲的象鼻獸菲尼，跟陳欣妍聲演的黑面狐莉亞是好朋友。

戲中象鼻獸菲尼性格樂天正面，會以笑容面對任何困難，而且愛心爆棚，莉亞的性格和菲尼截然不同，她的性格剛強，不習慣表露感情，而且非常大膽，常說服菲尼和她一起做一些大人不會容許的事，很易闖禍收場。

他們的故事也是因為闖禍而起，只是今次他們闖的禍不是小事，而是從方舟掉進海中，在波濤洶湧的大海上飄流，更遇上神秘的象鼻獸聚居部落，冒險旅程驚險萬分！

Edan運用不同聲綫配音。


 
Edan 和陳欣妍都是首次為動畫電影配音，Edan表示感覺很不容易，首先他得多練習咬字，在未進入錄音室前就針對這方面下了一番苦功；其次就是要用一把略為高音的聲線去演繹小朋友菲尼，亦因應這部動畫的內容，全程要用一種高能量的方式配音，這些對Edan來說都是挑戰。

他說：「高能量的演出我還可以，因為我一向演的角色都傾向誇張或很有活力，但高音和高能量的演繹都會令到聲音很大耗損，如何保持聲線的穩定性，每天配音的聲線和聲調都可以連貫，成了今次最大的挑戰。」
 
至於陳欣妍則分享自己最難忘的經歷是要好好控制肢體，因為她飾演的莉亞是一隻動感十足，身手敏捷的黑面狐，陳欣妍配音時配合著畫面中莉亞的動作，忘形時就會「嘭」地打到咪高峰，令到那一「take」無論錄得多好，都得從頭再來。

陳欣妍跟Edan首度合作。

陳欣妍說由於她不是歌手或配音員，因此不是很會用聲，她一邊配音要一邊小心保養自己的聲音，以免在連番尖叫後令聲音變嘶啞，影響第二天的錄音。
 
今次為《反轉方舟動物團》配音亦是Edan和陳欣妍的首次合作，有趣的是他們在配音的過程中其實不曾碰面，只靠聽著對方錄下的聲音，演繹當下的對白。直至電影完成了所有配音工作，二人要進行宣傳才首次見面。

Edan笑言感覺似認識多時的網友首次會面，即陌生又熟悉。陳欣妍則分享他們今次合作的另一件趣事，就是在初步接觸這部動畫時，他們單看菲尼和莉亞的造型，便「擺烏龍」以為自己是要聲演對方的角色！

Edan憑觀察外型，最初以為黑色，帶點兇的莉亞是男生，而橙色較可愛的菲尼是女生，而陳欣妍則是因為覺得自己的性格似溫和開朗的菲尼，而以為自己要聲演他，其後兩人發現自己的真正角色，都禁不住哈哈大笑。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東京奧運】蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播　呂爵安爆料：佢成日當我哋水魚
今日 11:07
【東京奧運】蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播　呂爵安爆料：佢成日當我哋水魚
【MIRROR X ERROR星蹤】Edan周六現身荃新天地玩遊戲　姜濤+Dee+Alton開Live會鏡粉
12:06 2021/08/03
【MIRROR X ERROR星蹤】Edan周六現身荃新天地玩遊戲　姜濤+Dee+Alton開Live會鏡粉
【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰
10:50 2021/08/05
【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰

你可能感興趣

【東京奧運】蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播　呂爵安爆料：佢成日當我哋水魚
今日 11:07
【東京奧運】蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播　呂爵安爆料：佢成日當我哋水魚
【MIRROR X ERROR星蹤】Edan周六現身荃新天地玩遊戲　姜濤+Dee+Alton開Live會鏡粉
12:06 2021/08/03
【MIRROR X ERROR星蹤】Edan周六現身荃新天地玩遊戲　姜濤+Dee+Alton開Live會鏡粉
【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰
10:50 2021/08/05
【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰
呂爵安 Mirror 陳欣妍 電影 歌手

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】