【教練爸爸】乒乓球港將蘇慧音強忍傷患奪銅牌　蘇俊華以女為傲︰意志力好強

▲ 前乒乓球港將蘇俊華表示女兒蘇慧音強忍傷患奪銅牌，意志力強，以她為傲。

今屆奧運，港隊成績彪炳，女子乒乓球隊團體賽摘下銅牌，當中頂著一頭亮麗粉紅色髮型的蘇慧音格外矚目，她化身「奇兵」，在團體賽中獨取兩場勝仗。不要看輕這位23歲的小妮子，蘇慧音的球齡長達近廿載，2歲多接觸乒乓球，3歲多主動提出打波，5歲正式受訓，前港隊乒將爸爸蘇俊華一直都是女兒最強後盾。

▲ 蘇慧音出戰東京奧運。（圖片︰中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

女承父業成乒乓球港將

爸爸蘇俊華是香港乒乓前代表，日前他跟大女蘇慧軒受邀電視台，觀看蘇慧音（Minnie）直播賽事，見證女兒奪獎的一刻，意義重大！爸爸的奧運獎牌夢由女兒完成之外，更見證愛女的付出獲肯定，以她為傲，爸爸明言待女兒回來時，真的想問問她為何那麼厲害。

▲ 爸爸創辦了蘇俊華乒乓球訓練中心，是女兒蘇慧音小時候的教練。（陳永康攝）

蘇俊華跟太太育有2女1仔，蘇慧音排行第2，爸爸接受TOPick訪問表示女兒在明天（7日）回港，將要在酒店隔離7天，爸爸至今仍難以置信女兒奪奧運銅牌，難掩開心心情，入了四強已很開心，沒想過女兒會取第三，夢想成真了！蘇俊華有爸爸及教練2個身分，感受截然不同，爸爸有擔心之時。

爸爸身份的我是好擔心，女兒手的神經線受傷，練波時曾經有某些球很難打出來，所以我們對今次奧運平常心，見她打打下像忘記傷患，愈打愈好，甚至取銅牌，真的不易。其實女兒有傷患，她千叮萬囑著我們不要說出來，現時在賽後才可提及。

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女兒有天賦有才能

爸爸創辦了蘇俊華乒乓球訓練中心，是女兒小時候的教練，父女閒話家常離不開傾波經，齊齊檢討。

作為教練，一直有感慧音有能力，她賽前跟國家二隊受訓已有好成績，是頭5名，證明她是ok。她有時沒有信心，但大家相信她一定得。而被評為「奇兵」執到2分是因為她的堅持。

▲ 蘇慧音曾在瑞典世界團體錦標賽上打出好成績，於四強賽直落三局擊敗中國名將丁寧。（IG圖片）

3子女發展不一樣

女兒在爸爸眼中是充滿天資，尤其運動員需備具的意志力與韌力，蘇慧音自小就有。回想慧音在2歲多時跟大2年的家姐打乒乓球，年紀小小在旁執波玩，3歲多初嚐握板打乒乓，在5歲暑假時，爸爸帶慧音到內地，當時跟準備入省隊孩子一起，人仔細細已日練5小時，更斷斷續續跑畢4000米，爸爸看見慧音自小的意志力已很強，亦知道3子女有著不一樣的喜好。

家姐最初打乒乓球，當興趣去玩，而細女很認真，幼稚園的她已跟讀小學家姐的程度相近，之後家姐喜歡玩野外定向，慧音繼續投入乒乓球世界。細仔蘇學龍亦有打乒乓球，曾喜歡練削球，打上甲組，但今年考DSE將升大學，專注學業。

▲ 三仔女好孝順，跟爸爸一起與媽媽慶祝母親節。（IG圖片）

女兒中三棄讀女拔

雖然蘇俊華是前港隊兼開訓練中心，但他沒有迫孩子要走乒乓球或運動員之路，認為孩子學運動最重要先培養興趣，球感、技巧再慢慢培訓，有興趣就會自然投入其中，並想不斷有進步，如同女兒蘇慧音中三時就讀拔萃女書院，她自己決定輟學轉為全職運動員，沒有受逼迫。

運動員的路是她想行的，我不會迫，如果她想讀書，我亦會支持，父母的角色是扶持子女。她曾跟我講，當很集中比賽時，眼中只有波，旁邊任何事也看不到，真的很熱愛乒乓球。

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首要醫治手部傷患

女兒對事事都很堅持，爸爸回想女兒小學入隊訓練至晚上12時也不言苦，更說想每日有30小時有更多時間練波。此外，慧音決定做全職運動員不代表放棄學習，會自修去學不同的語言，找很多補習，現時仍然很愛學習，爸爸笑言︰

女兒由海外回港要隔離多天時，她不會嫌悶，會找很多事去做去學。

▲ 爸爸蘇俊華是香港乒乓前代表。（陳永康攝）

問及女兒之後的動向，爸爸坦言未知道，最重要是醫治手部的傷患，爸爸明言如果她因傷表示不再做運動員，或想讀書等等，家人都會支持，化身蘇慧音最強的後盾。

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記者：顏紫燕