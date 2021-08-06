【東京奧運】運動員爸爸奧運帆船賽稱霸　33年後女承父業勇戰東奧摘金

▲ 英國帆船選手Eilidh McIntyre與拍檔在東奧勇奪金牌，33年前她的爸爸在漢城奧運上，於同一項目獲得金牌。

奧運頒獎台上的運動員背後都有一個勵志故事，其中有人受父母或家人影響，踏上運動員之路。英國帆船選手Eilidh McIntyre與拍檔在東京奧運勇奪金牌，這面金牌對Eilidh別具意義，除了肯定她的努力與實力外，也因33年前她的爸爸在漢城奧運上，於同一項目獲得金牌，可謂有其父必有其女。

父女相隔33年同一項目奪金

綜合英國傳媒報道，現年27歲的Eilidh McIntyre與Hannah Mills代表英國出戰東奧，本周三（4日）二人在帆船女子雙人艇470型比賽中取得金牌。雖然期間出現小插曲，法國隊對英國取勝提出抗議，不過抗議最終被駁回，Eilidh與Hannah順利成為奧運金牌得主。

Eilidh McIntyre在Twitter的介紹寫上「為奧運金牌夢想而奮鬥」，事實上她有一位奧運金牌爸爸Mike McIntyre作為榜樣，令她在體壇上愈戰愈勇。現年65歲的Mike出生於蘇格蘭格拉斯哥，他不但是前帆船運動員，而且是1988年漢城奧運的金牌得主。

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每日看到爸爸金牌激勵自己

在Eilidh的成長過程中離不開爸爸的「金牌」，因為Mike的奧運金牌就擺放在女兒睡房外一個金色小櫃裡，金牌一直閃閃發光。過去無論她去上學、吃晚飯，還是只出房門喝杯水，都不會錯過這面令家庭自豪的金牌。Eilidh自11歲起就想繼承爸爸的奧運夢，Mike向當地傳媒轉述女兒的想法︰

「每日看到爸爸的金牌激勵著我」，女兒總是說這給了她動力。

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日前Eilidh與Hannah在江之島遊艇港舉行的奧運帆船賽中佔據主導地位，贏得了兩場比賽，以14分的領先優勢進入獎牌爭奪戰，最終更取得了金牌。Eilidh的父母為女兒感到驕傲，尤其她繼父親奪金後，33年後再在同一賽事中獲金牌，對整個家族來說絕對是天大的喜訊。

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責任編輯：王明芳