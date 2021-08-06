【下午茶2021】中環SEVVA推全新童心童趣親子下午茶　玩味十足美點+坐望360度維港靚景

位處中環太子大廈頂樓的SEVVA坐擁360度醉人維港景致，是深受城中名人及饕客熱捧的酒吧及餐廳。今個夏天，SEVVA推出童心童趣親子下午茶，造型精緻可愛，必定可以俘虜大人和小朋友的心。

▲ SEVVA童心童趣親子下午茶。(湛斯雅攝)

點擊大圖查看更多美點：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

奇妙用餐體驗打卡一流

色彩繽紛的童心童趣親子下午茶創作靈感來自創辦人郭志怡小姐的美好童年回憶，再加入玩味十足元素，絕對是一次美食體驗。下午茶以開胃美味的鹹點作前菜，如迷你黑豚肉腸熱狗及芝士通心粉春卷等。

一系列色彩繽紛的甜品，如朱古力花生醬慕斯杯及彩虹啫喱配法式雲尼拿奶凍等，讓人愛不惜手。同時，更加入屢獲殊榮調酒師 Dr. Nic精心炮製的無酒精特飲，為大家帶來愉悅惬意的下午茶體驗。

點擊大圖查看更多美點：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▲ 迷你波板糖公主蛋糕或迷你波板糖王子蛋糕（需另加港幣$660）。

宴會派對

另外，SEVVA亦推出20 位用下午茶宴會派對套餐，只需港幣$30,000 就可於SEVVA舉辦慶祝活動，為重要的日子帶來更難忘體驗，其中包括：

童心童趣親子下午茶（10 客）

迷你波板糖公主蛋糕或迷你波板糖王子蛋糕10 個

Dr. Nic 無酒精特飲每位1 杯

享用可容納20 人的室內或室外派對空間（下午3時至6時，共3小時）

Poppet 玩具供小朋友耍樂

扭氣球表演或魔術表演

*所有項目另需加一服務費

SEVVA

童心童趣親子下午茶

售價：港幣$720

預訂方法：需提前三天預訂。請致電 2537 1388 或發送電子郵件至reservations@sevva.hk 進行查詢或預訂。

地址：中環遮打道10 號太子大廈25 樓

網頁： https：//www.sevva.hk/

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

責任編輯：張懿慧