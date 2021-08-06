【逆境自強】胡美儀自小被遺棄無放棄自己 由「粵調天后」到心理輔導師實踐助人精神

▲ 胡美儀自小有個不快樂的童年，但她終靠心理輔導走出陰霾，更成為粵調天后。

胡美儀，有「粵調天后」的稱號，曾活躍於電視、粵曲及美容等界別，但今天除了演藝事業，她更醉心於其心理輔導事業的開展。自幼被遺棄的經歷、多年來在娛樂圈的打滾、在美容集團經歷的辦公室政治，正如胡美儀所說：

原來我從小的經歷是一個寶庫，有我這些經歷的輔導員，勝過讀幾多個Master。

▲ 開展心理輔導，胡美儀發現助人後，坐車回家已覺得快樂。「那是很深沉的滿足，有意義，不是快樂的表面那麼簡單。」（圖片：被訪者提供）

胡美儀2018年於香港基督教輔導學院心理輔導學士畢業，院長葉大為問胡美儀有沒有打算認真去做心理輔導。「我問：『不是要讀完碩士才可以嗎？』『讀輔導的人多，但真正入這行的人很少，你的背景比讀完碩士還要多。』」就在院長的鼓勵下，胡美儀決定展開她的輔導服務。

究竟今年65歲的胡美儀，過去經歷了甚麼？她不是在娛樂圈鎂光燈下，一位成功人士嗎？原來3個月大時，胡美儀便遭遺棄，親生父母及兄弟姊妹都去了泰國，只有她留在香港。

我由契媽養大，但因為她打住家工，不可以湊我，於是我便放在不同的家庭中寄養。

雖然這些寄養家庭都是好人家，但始終在居無定所的環境下長大，她嚴重缺乏愛。

▲ 胡美儀的養母打住家工，胡美儀不能留在她身邊長大，只能間中去探望她。（圖片：被訪者提供）

我細細個就識得賺錢，那時候的家庭主婦會圍住張枱剝瓜子肉，作為五仁月餅的餡料。我4歲就識得幫手剝瓜子，因為剝完就有得去公園玩，所以我小時候就知道自己的目標，是隻不死的鳥。

她到中一才與契媽一起住，因此不懂得去愛，也不懂得愛人。

通常在這樣的情況下長大的小朋友，一是很頹廢，一是很努力，我屬於後者，無放棄自己。

胡美儀說見到寄養家庭的幸福生活，自己不是，卻沒有經常哭泣，反而為自己爭取出路。

▲ 胡美儀心理輔導學士畢業，大她12歲的親姊專程從泰國到來恭賀。當胡美儀在台上代表學生致詞，姊姊還熱淚盈眶，說沒想過有這一天。親生父母已不在，姊姊特別痛錫胡美儀。（圖 片：被訪者提供）

被遺棄替父母找藉口

至於親生父母，胡美儀是21歲才相認。

父母對我來說，是沒有樣子的，因為從未見過，只是想見他們，他們的樣貌都是想像出來。見到面，哦！原來是這樣。因為無連繫，也不知道要說甚麼。他們就一味叫你食嘢，由於家裏是做珠寶生意，便將鑽石掛晒在你身上，好像聖誕樹般，覺得這樣就是補償。

胡美儀被遺棄的經歷是那個時代的副產品：潮州人重男輕女，覺得要用很多金錢幫女兒搞移民，不值得，結果就影響了一個人的一生。

在當時的環境，他們的想法是很理所當然，他們有他們的困難。我會為他們找一個藉口——迫不得已，而自己會舒服啲，現在就知道是遮蓋了我的憤怒、委屈的情緒。

親生父母離世時，胡美儀不懂得哭，直至幾年前契媽離去，才與被遺棄的經歷一起「埋單」。

始終從小認識到大，生娘不及養娘大，是有感情的。而養母的離開結果將兩個媽媽的死亡連結起來，我覺得自己好像跌落一個窿，情緒有很大的波動，還在樓梯跌倒，要休息了好幾個月。

那胡美儀已原諒了親生父母嗎？「許多人都問這個問題，但這是一個過程。」本身是基督徒的胡美儀，覺得信仰可以幫到解開心結，但不是即時，要加上心理輔導才成。「讀了心理輔導後，這幾年明白到要讓這些憤怒、委屈的感覺出來，並承認他們，才可以完全消化這件事。」而養母的離世，正是讓她經歷這過程。

▲ 這張相片是胡美儀喜歡的一個傳統戲曲面貌。（圖片：被訪者提供）

成功但不開心努力自救

不是含著金鑰匙出生，胡美儀15歲就出來做車衣女工，她會問：「是否這樣就一世呢？還有甚麼可做呢？」於是1977年，她參加TVB主辦的《聲寶片場》得到冠軍，便順利投身電視行業。

那時候我20出頭，是我人生的轉捩點，是我自發性印證自己的能力。但我從沒有想過一世都做電視，我會同時讓自己進步。

自言積極樂觀的胡美儀，於是在電視城就留心不同的化粧技巧，因為是不用花錢就可以學習到的。

當時演員自己是不可以化粧的，但我覺得自己有這方面的潛能，而陳文輝又讚我化粧最乾淨，於是我沙pop開電視化粧班，在雜誌賣廣告，還請來藝人著古裝，我幫她化粧示範。真的有美容院的老闆娘來報名，我還自己印證書發給他們。

後來胡美儀加入蒙妮坦集團成為公關，好學的她在集團內不同部門崗位也涉獵過，如美容院及產品部經理、分校校長，最後更晉升為副總經理，管理百多人，還被派往上海推銷化粧品。「因為管理的人多數是女人，很刺激，到我日後讀心理輔導，在這方面我會較優勝，因為我知道甚麼是辦公室政治。」

▲ 胡美儀曾帶領美容團隊參加夢幻化粧的比賽。（圖片：被訪者提供）

由被人遺棄到被人肯定

自小喜歡粵劇的她，自1987年開始灌錄唱片，如《傳統粵曲》、《粵調小曲》、《粵調唐詩》、《基督教福音粵曲》等等，至今多達30多張，並贏得「粵調天后」的美譽。

翻查自己的人生，其實做了很多事情，被人遺棄可以奮鬥到被人肯定，有那麼多人鍾意自己，但原來到達目標不是快樂的泉源，我知道是一個警號。

那時候五十多歲的胡美儀，覺得再不做一個真正快樂人，實在枉過這一生，於是她找情緒管理專家余德淳輔導了兩年。

後來我和他合作寫了一本書——《快樂與我共舞》，裏面都是我的陰暗面。他說不會出得成，因為歌迷不會喜歡看你的陰暗面，我說會出得成，因為我想好好面對自己的人生。

這本書是以書信的形式寫的，胡美儀覺得書中的內容，不單是回答她，也可能幫到那些同樣有這經歷的人，那麼就可以生命影響生命。「我現在將它放在床頭，得閒拿來睇，那時候我消化到一部分，年月過去，我現在慢慢消化另一部分。」

▲ 胡美儀感謝香港基督教輔導學院的院長葉大為博士，除了鼓勵她進入專業行列，還在她主持的新城《Sorry I Love You》節目中作嘉賓主持，共同推廣身心靈健康。（圖片：被訪者提供）

之後胡美儀開始讀心理輔導，並且在新城電台主持心理情緒正向節目《Sorry I Love You》，以電話回答心理問題。「我的專長是做個人成長，我已經65歲了，文化環境形成的無可奈何，加上我豐富的經歷，很多長者來找我，我都很明白他們的經歷。」胡美儀說她的心理輔導年齡層好闊，由6歲到95歲都有。

以往的成長經歷，成為現在幫人的寶庫，用信仰角度看，這便是神的計劃。「原來祂從小就培養我，我到現在才看到整個計劃的美麗。」

▲ 2018年，胡美儀在西貢壁屋為青少年做Say Sorry代言心理輔導，懲教署把這本書放在各大監獄的圖書館。 （圖片：被訪者提供）

成為「對不起」的代言人

胡美儀的粵曲形象，深入民心，許多人理所當然認為她投入心理輔導服務，多會服務長者。「我當然會幫忙長者找一生那裏有火花的地方，也會助退休人士尋找退休後的身份位置，但我的神還想開闊我的路。」

她以前有做過監獄的義務工作，覺得監獄是一個「禾場」，必須耕耘。「有許多人是被人誘騙，因此而犯罪。我探過一個囚友，說一出監就會去報仇，因為是被人屈，不忿氣。」她希望幫他們消除心中的仇恨，那麼出獄之後就不會有報仇的心態。

我的使命是say sorry，這些人內心有很多裂痕，所以他們很需要一句「對唔住」，我就代曾經得罪他們的人講，希望他們原諒，放開心懷接受。

胡美儀說當他們聽到胡美儀說「對不起」，都覺得很驚訝。

▲ 胡美儀到加拿大賭城登台，都不忘帶著心理輔導書籍，宣傳身心靈健康的重要性。（圖片：被訪者提供）

當然胡美儀仍然很喜歡演藝工作，因此她會將之與心理輔導結合，2019年開設「胡美儀心理工作室」，全程投入心理輔導行業。「譬如搞講座，找一些正向歌詞，和參加者一起唱；又或者小組輔導，但因為疫情關係推遲了。」

此外，就算她登台，也不忘心理輔導。「通常人登台會講鹹濕笑話，我就講心理。當然不是說教，而是透過演藝技巧hit中他們的心。」胡美儀試過在加拿大賭場唱歌，台下有對夫婦拍拖來看，原來太太從未聽過丈夫說：我愛你，於是胡美儀就促成太太的心願。「後來他們來後台找我拍照，太太說這是她一生最寶貴的時刻。」

▲ 已經8年沒有做過話劇的胡美儀，將會演出丈夫毛俊輝執導的《往大馬士革之路》。她覺得經過多年的心理輔導訓練，再演話劇應該更能掌握劇中角色，所以很興奮期待。（圖片：被訪者提供）

記者：何小雲