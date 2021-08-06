【土地共享】政府接多兩宗申請　其中恒地/會德豐近大埔林村地可建1.2萬伙

▲ 新地申請的土地共享地皮，靠近南生圍濕地區。（發展局圖片）

發展局今日（6日）公布，再接多2宗土地共享先導計劃申請，兩幅用地分別位於元朗及大埔，分別由新地及恒地/會德豐提出申請。

其中新地的申請，涉及位於元朗蠔洲路（近東成里）用地，佔地約5.9公頃，現時劃為「住宅（丁類）」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約2,616個公營房屋／「首置」單位和輔助設施，以及1,474個私營房屋單位，總樓面面積約175,287平方米。申請由合域有限公司、誠君有限公司及富任發展有限公司聯合提交；母公司是新鴻基地產。



另一宗申請涉及一幅位於大埔社山路及林錦公路（近林村）用地，佔地約19.3公頃，現時劃為「農業」及「政府、機構或社區」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約8,484個公營房屋／「首置」單位和輔助設施，以及3,636個私營房屋單位，總樓面面積約645,301平方米。申請由海騰企業有限公司（其母公司為恒基兆業地產有限公司）、Gettenwood Company Limited及溢輝發展有限公司（這兩間公司的母公司為會德豐地產有限公司）聯合提交。

▲ 恒地/會德豐申請的土地共享地皮，靠近大埔林村。（發展局圖片）





發展局於7月22日公布接獲首宗土地共享先導計劃申請，南豐申請將大埔露輝路及汀角路的綠化地，佔地約3.2公頃，可建約1,642伙住宅。

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責任編輯：吳卓峰