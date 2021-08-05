Alan@Mr.受張家朗精神激發鬥志　布志綸MV演潦倒拳手

▲ 布志綸在新歌MV演拳手。

前樂隊Mr.成員布志綸（Alan）加入Sony Music後首支派台單曲《第一億次細胞分裂》熱血正向，MV也延續了這份激勵人心的能量，講述Alan飾演的潦倒過氣拳手如何重拾鬥志為主軸。

Alan透露，拍攝MV期間，他也被今屆奧運男子單人花劍金牌得主張家朗打動而演活了角色。

Alan自去年加入新公司後，在疫情氛圍下寫了十多首歌，全都偏向灰暗感覺，但公司希望他能做一首能夠鼓勵自己、樂迷及社會的作品，所以Alan想到It’s another day（這是另一天），代表新的可能性新希望，《第一億次細胞分裂》的旋律由此而起。

▲ 新公司首支單曲。

作詞人陳詠謙亦以Alan的想法，以單細胞都可以把自己分裂這想法，寫出從自己開始，將力量傳出去，影響其他人甚至下一代，希望自己的下一代能承傳下去的歌詞內容。

MV導演Welby特別為Alan塑造了拳手這個角色，不過卻是一個曾經得得到金腰帶的大師兄，經過時間洗禮與磨蝕，已失去了鬥志與熱情，但在師傅及新加入拳館的師弟感染下，再次重燃鬥志。

▲ 片中要不斷打拳。

要演繹鬱鬱不得志的拳手，Alan笑言：「其實角色幾似我十幾年在樂隊的經歷，演繹上不會太有難度！人生就是有不停高低起跌，永遠肯做就有希望；我同導演將希望keep返在MV裡，it’s another day，好快就第二日，沒事是一定。這個城市人與人之間好需要互相鼓勵，透過MV分享能量，等大家面對困局時可以堅持落去。」

Alan回憶：「我們拍了兩日MV，其中一日正是張家朗爭金牌那晚，我們一路看賽事一路拍攝，他贏一刻完全振奮團隊，大家keep住energetic（精力充沛）嘅狀態，我和髮型師一路唱著《第一億次細胞分裂》一路做plank（平板支撐），做足4分鐘都未攰。」

