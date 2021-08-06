【舉報虐兒】政府就設立強制舉報虐兒機制完成初步研究

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政務司司長李家超今日(6日)主持兒童事務委員會第11次會議。政府就懷疑虐待及忽略兒童的個案，建立強制舉報機制完成初步研究，會在完成諮詢後參考各持份者的意見，再進行下一步工作

政府指，留意到有社會人士關注現行機制未能及早和有效地辨識懷疑虐待及忽略兒童的個案，並建議在香港建立強制舉報機制。經參考海外經驗及本地的情況後，政府就該建議完成初步研究，並就擬議機制的主要元素諮詢委員的意見。委員就擬議機制及是否適合立法強制舉報表達意見，亦就是否有其他毋須立法實施的措施可達至「及早辨識」和「有效介入」發表意見。委員會備悉政府會就此課題分別諮詢社會福利、教育及醫療衞生界別。在完成諮詢後，政府會參考各持份者的意見，再進行下一步工作。

此外，委員聽取顧問公司簡介就發展中央兒童數據資料庫研究工作的進展。考慮到海外經驗及今年上半年進行的持份者參與活動所收集的意見，委員備悉在香港發展中央兒童數據資料庫，必須妥善處理個人私隱方面的關注，並以循序漸進的方式先在特定的優先範疇（例如曾被虐待的兒童、有特殊教育需要的兒童等）取得成果。委員亦備悉顧問下一步會就設立資料庫的指導原則及具體實施框架提交最終報告。

委員會察悉轄下4個工作小組的工作進展。其中，有特别需要兒童事務工作小組於7月24日舉辦了關於兒童成長發展的持份者交流會，邀請約80名中學及小學學童分享他們對居住和日常生活空間的意見。勞工及福利局局長暨委員會副主席羅致光當日到場參與分組討論環節。委員會亦通過了2021/22年度的宣傳計劃，將會以「愛兒童．童行」、「預防兒童死亡」及「防止虐待兒童」為主題，展開一系列宣傳及推廣活動。

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責任編輯：蘇文軒