【禽流感】內地錄2宗人類感染甲型禽流感H5N6個案　衞生防護中心密切監察

▲ 衞生防護中心密切監察內地兩宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（6日）正密切監察內地新增兩宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。



首宗個案涉及一名居於廣西桂林的61歲女子，於發病前曾到過活禽市場。她於7月6日出現病徵，並於7月9日入院接受治療，病況穩定；第二宗個案涉及一名居於四川省宜賓市的65歲女子，於發病前曾接觸病死家禽。她於7月13日出現病徵，並於同日入院接受治療，情況危重。



自2014年至今，內地衞生當局通報共37宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。衞生防護中心發言人說︰「所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。」

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責任編輯：蘇文軒