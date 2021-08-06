【金黃葡萄球菌】瑪嘉烈醫院爆抗藥性金黃葡萄球菌群組　3男嬰染菌2人情況嚴重

▲ 瑪嘉烈醫院。(資料圖片)

瑪嘉烈醫院今日（6日）公布，新生嬰兒深切治療部3名男嬰（年齡由23日至54日），於8月2日經恆常檢測發現帶有抗藥性金黃葡萄球菌，並沒有感染徵狀。3名男嬰現時仍然留院，正接受觀察及隔離，其中兩名男嬰因自身疾病情況嚴重，另一名男嬰情況穩定。醫院已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。



院方會進一步於新生嬰兒深切治療部加強篩查，以及繼續緊密監察該病房病人的健康情況。醫院已根據既定指引，加強徹底清潔及消毒該病房；緊密監察該病房病人的健康情況及加強環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

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責任編輯：蘇文軒