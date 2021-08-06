【變種病毒】32歲曾赴美國男子初步確診涉L452R病毒　上環海景大廈列受限區域料明早7時解封

衞生署衞生防護中心今日（6日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的2019冠狀病毒病初步確診輸入個案。



個案涉及一名32歲男病人，居於上環干諾道西82-87號海景大廈，他於7月25日前往美國，8月5日乘搭航班QR818經多哈返抵香港。他於7月24日在香港及於8月2日在美國進行的出發前檢測結果均呈陰性。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。



過去21天，病人曾於7月15至25日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈（上環干諾道西82-87號海景大廈）作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。



同時，病人於上環文咸東街40-44號工作，在過去21天曾於7月15至25日期間上班。病人的工作處所及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。



中心的調查顯示，病人曾於4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。他於7月19日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

另外，政府宣告，自下午7時起限制在上環干諾道西82-87號海景大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時完成此行動。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。





緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒