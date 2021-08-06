【食物中毒】67歲女子進食菇類後嘔吐腹瀉　到將軍澳醫院求醫情況穩定

▲ 病人到將軍澳醫院求醫，目前情況穩定。(資料圖片)

一名67歲女子進食菇類後疑食物中毒入院，目前情況穩定。衞生防護中心仍在繼續調查，亦已通知食物環境衞生署有關事故。

衞生署衞生防護中心表示，今日(6日)正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案。該名67歲女子昨日(5日)在家烹煮和進食由親人給予的菇類，約6小時後出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等徵狀。病人今日到將軍澳醫院求醫，目前情況穩定。



衞生防護中心指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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責任編輯：蘇文軒