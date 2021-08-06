  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 20:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】上月多4人打針後14日內死亡　包括34歲哮喘男冠心病致命曾接種復必泰

社會 19:21 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

上月多4人打針後14日內死亡。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種率趨增，至昨晚已有一半人口至少接種一劑疫苗。衞生署上月接獲4宗去世前14日曾接種新冠疫苗的死亡報告，包括一名34歲男子本身患有哮喘，曾接種復必泰，初步揭死因為冠心病，另有一名5旬漢亦曾接種復必泰，有長期吸煙飲酒習慣，初步死因或酒精中毒或缺血性心臟病所致；餘下兩宗個案則涉及曾接種科興疫苗，分別為一名52歲男子及一名74歲女子。

衞生署今日(6日)更新香港新冠疫苗安全監察報告，提到上月再多4宗去世前14日曾接種新冠疫苗的死亡報告：

  • 第一宗個案： 52歲男子，有吸煙習慣及曾患心肌梗塞，並有高血壓和高血脂的病史，他曾接種克爾來福疫苗，初步解剖發現死因是冠心病
  • 第二宗個案：34歲男子，有哮喘及曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因是冠心病
  • 第三宗個案：50歲男子，他有長期吸煙及飲酒的習慣，曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病
  • 第四宗個案： 74 歲女子，患有高血壓，曾接種克爾來福疫苗，臨床死因為高血壓性心臟病

專家委員會根據臨床資料和初步解剖發現，初步認為首三宗死亡個案與疫苗接種無關；而最後一宗死亡個案，根據臨床資料，專家委員會總結這個案與疫苗接種無關。

報告指，上月共接獲711宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，有191宗涉及接種科興疫苗，520宗為接種復必泰；包括134宗涉及住院治療個案，患者介乎12至82歲，有132宗個案患者入住公立醫院，其中一宗涉及82歲男子，7月14日腦內出血去世，去世前5天曾接種復必泰疫苗，沒有臨床證據顯示該事件因疫苗引起。

另有一宗個案涉及一名 69 歲男子，他於7月18日因肺炎和多器官衰竭去世，去世前23天曾接科興疫苗；第三宗個案涉及一名70歲男子，7月29日因腦內出血去世，去世前18天曾接種科興疫苗，兩個案沒有臨床證據顯示該事件由疫苗引起，相關個案將交由香港大學疫苗安全監測計劃進行分析。

衞生署上月接獲9宗接種後懷疑速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應的報告，經審視所得的臨床數據後，所有個案均被認為不屬於速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應，或與疫苗接種無關。

同期接獲58宗接種後懷疑患貝爾面癱報告。並有2宗接種後血小板減少症個案，相關個案被認為與疫苗接種無關。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
今日 16:25
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
今日 15:48
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
今日 14:18
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址

你可能感興趣

【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
今日 16:25
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
今日 15:48
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
今日 14:18
【疫苗接種】26間社區疫苗接種中心延長運作至10月底 　一文看清中心地址
疫情 新冠肺炎疫情 疫苗 BioNTech 科興 心臟病 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】