【新冠疫苗】上月多4人打針後14日內死亡　包括34歲哮喘男冠心病致命曾接種復必泰

▲ 上月多4人打針後14日內死亡。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種率趨增，至昨晚已有一半人口至少接種一劑疫苗。衞生署上月接獲4宗去世前14日曾接種新冠疫苗的死亡報告，包括一名34歲男子本身患有哮喘，曾接種復必泰，初步揭死因為冠心病，另有一名5旬漢亦曾接種復必泰，有長期吸煙飲酒習慣，初步死因或酒精中毒或缺血性心臟病所致；餘下兩宗個案則涉及曾接種科興疫苗，分別為一名52歲男子及一名74歲女子。

衞生署今日(6日)更新香港新冠疫苗安全監察報告，提到上月再多4宗去世前14日曾接種新冠疫苗的死亡報告：

第一宗個案： 52歲男子，有吸煙習慣及曾患心肌梗塞，並有高血壓和高血脂的病史，他曾接種克爾來福疫苗，初步解剖發現死因是冠心病

第二宗個案：34歲男子，有哮喘及曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因是冠心病

第三宗個案：50歲男子，他有長期吸煙及飲酒的習慣，曾接種復必泰疫苗；初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病

第四宗個案： 74 歲女子，患有高血壓，曾接種克爾來福疫苗，臨床死因為高血壓性心臟病

專家委員會根據臨床資料和初步解剖發現，初步認為首三宗死亡個案與疫苗接種無關；而最後一宗死亡個案，根據臨床資料，專家委員會總結這個案與疫苗接種無關。

報告指，上月共接獲711宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，有191宗涉及接種科興疫苗，520宗為接種復必泰；包括134宗涉及住院治療個案，患者介乎12至82歲，有132宗個案患者入住公立醫院，其中一宗涉及82歲男子，7月14日腦內出血去世，去世前5天曾接種復必泰疫苗，沒有臨床證據顯示該事件因疫苗引起。

另有一宗個案涉及一名 69 歲男子，他於7月18日因肺炎和多器官衰竭去世，去世前23天曾接科興疫苗；第三宗個案涉及一名70歲男子，7月29日因腦內出血去世，去世前18天曾接種科興疫苗，兩個案沒有臨床證據顯示該事件由疫苗引起，相關個案將交由香港大學疫苗安全監測計劃進行分析。

衞生署上月接獲9宗接種後懷疑速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應的報告，經審視所得的臨床數據後，所有個案均被認為不屬於速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應，或與疫苗接種無關。

同期接獲58宗接種後懷疑患貝爾面癱報告。並有2宗接種後血小板減少症個案，相關個案被認為與疫苗接種無關。

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記者：陳正怡