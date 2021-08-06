【環保飯盒】foodpanda本月起推出「全植物纖維」外賣盒　冀助餐廳逐步淘汰塑膠

▲ foodpanda本月起推出「全植物纖維」外賣盒。（foodpanda香港提供）

foodpanda香港正式宣布，推出全植物纖維環保外賣包裝系列，協助逾12,000間本地餐廳夥伴以優惠價格，由外賣包裝起逐步減塑，攜手推動可持續發展。

是次計劃由母公司Delivery Hero牽頭，於全球多個市場分階段推出。香港作為計劃首階段試行的8個市場之一，由本月起，餐廳夥伴可以經採購平台pandamerchant，訂購一系列環保外賣包裝，當中包括一般有蓋餐盒、 漢堡盒、沙律碗及湯碗等。

foodpanda指，所有環保包裝不僅由100%植物纖維製成、無PFA等有害物質，更經各項專業測試及認證，能夠滿足外送需要及安全要求。受惠於大規模中央採購，餐廳夥伴以合理及可負擔的成本，甚至比市面上部分塑膠包裝更低的價錢，於日常營運引入環保包裝。

foodpanda香港與Delivery Hero的目標是在2022年底前，為全球提供1,000萬份環保包裝，以降低平台及餐廳對塑膠的依賴，共同為減少環境污染出一分力。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，減廢及生態保育等環保議題一直至關重要，致力推出各種綠色措施及方案，相信該計劃有助帶動本地餐飲及外賣業作出改變，以更環保的包裝取代塑膠 。

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責任編輯：陳子謙