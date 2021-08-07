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【東京奧運】場地單車女子爭先賽　李慧詩連勝二場晉級4強

社會 17:19 2021/08/07

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日前大批市民觀看李慧詩出賽。(陳國峰攝)

東京奧運，港隊「牛下女車神」李慧詩今午在爭先賽12強擊敗法國車手，成功晉身8強，她將於下午約3時39分再戰8強賽，爭取進入4強。在8強賽第一戰，李慧詩再遇英國車手瑪珍(Katy MARCHANT)，先勝一場；第二場賽事，李慧詩擊敗對手，晉身4強。

8強賽屬三場兩勝制，李慧詩對手為曾在次圈16強對碰的英國車手瑪珍，當時李慧詩不敵其而跌入復活賽。第一場賽事雙方互有攻守，最後一圈瑪珍處於領先，但李慧詩在最後彎位發力超前，以0.027秒之差首先衝線。

李慧詩在第3圈12強淘汰賽，面對法國車手歌絲(Mathilde Gros)，李慧詩起步時帶頭，到第二圈歌絲嘗試超車，但踩出賽道違規需要重賽。2人重新出發後，李慧詩一直緊隨歌絲，直到最後半圈李慧詩開始爆發加速，後上以0.019秒之微壓過歌絲，驚險勝出。

即睇與全港市民為「牛下女車神」打氣情況

  • 市民觀看電視直播李慧詩擊敗對手進入單車場地賽女子爭先賽1/8決賽。(林宇翔攝)
  • 市民觀看電視直播李慧詩擊敗對手進入單車場地賽女子爭先賽1/8決賽。(林宇翔攝)
  • 市民觀看電視直播李慧詩擊敗對手進入單車場地賽女子爭先賽1/8決賽。(林宇翔攝)
  • 市民觀看電視直播李慧詩擊敗對手進入單車場地賽女子爭先賽1/8決賽。(林宇翔攝)
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今屆場地單車爭先賽，第3圈12位車手會分6組進行一對一淘汰戰，勝出者直入8強，負方6人跌入復活賽，分兩組爭餘下2個8強席位置；8強開始不設復活賽，至決賽採用3局2勝制，第一戰3時39分上演，第2戰4時55分舉行，如兩名車手各勝一場平手，則於5時15分一仗決勝，勝方躋身4強爭奪獎牌，負方則落入5至8名名次賽。

港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：蘇文軒

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