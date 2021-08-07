【東京奧運】李慧詩下午2時39分出戰爭先賽12強　爭取躋身8強

▲ 日前大批市民觀看李慧詩出賽。(陳國峰攝)

東京奧運，港隊今日(7日)將有復活成功的「牛下女車神」李慧詩，下午在爭先賽12強對戰法國車手，爭取踩入8強。另外奧運女子高爾夫球賽，港隊陳芷澄今早亦會出賽。

李慧詩日前在場地單車女子凱林賽失利，她昨日出戰爭先賽，先在資格賽排名第9，首圈淘汰賽順利擊敗立陶宛對手古碧姬蒂(Simona Krupeckaite)，可惜在次圈16強不敵上屆里奧銅牌得主、英國車手瑪珍治，跌落復活賽，幸好李慧詩在復活賽擊敗美國車手葛比(Madalyn Godby)，成功復活躋身12強。李慧詩今午2時39分將於第3圈12強，與法國車手歌絲(Mathilde Gros)爭奪8強席位。

今屆場地單車爭先賽，第3圈12位車手會分6組進行一對一淘汰戰，勝出者直入8強，負方6人跌入復活賽，分兩組爭餘下2個8強席位置；8強開始不設復活賽，至決賽採用3局2勝制，勝方躋身4強爭奪獎牌，負方則落入5至8名名次賽。

港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人。

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責任編輯：蘇文軒