【疫苗接種】7郵政工會指人手不足無暇打針　促延長接種疫苗期限

▲ 香港郵務職工會等7個工會召開記者會，要求政府延長須接種疫苗期限。(工聯會提供)

政府日前公布，所有政府員工須在9月1日前至少接種1劑新冠疫苗，否則需自費檢測。多個郵政工會不滿郵政署長期人手緊絀，員工無法取假打針，要求政府延長前線員工進行疫苗接種限期，讓員工有足夠時間安排打針。

工會指出，部門長期無視人手緊絀的問題，「不招新人，不放針假」，在僅餘一個月時間，不影響公共服務的前提下，安排郵政員工打針是無法如期完成，令響應政府防疫政策淪為空話，員工接種率實際難以提升，並罔顧部門實際情況，導致員工面臨健康及紀律處分的風險。

工會又批評，郵政員工承擔派發銅芯口罩、協助申請一萬元、5000元電子消費劵等海量額外工作，卻沒有增加相應人手。隨着近年各個郵政局的員工人手持續減少，職位空置後少有補充。加上，因為部門管理欠佳、經營不善等問題，令人對繼續以營運基金模式運作的可行性存有疑慮。

工聯會立法會議員郭偉强表示，就上述事宜曾與郵務工會各代表邀約署方會面，多次要求署方提供人手及運作上的資料補充，惟結果不盡理想。郵政員工期望能檢討營運基金的安排，並及早回歸政府部門，脫離自負盈虧的苦海，才可避免緊縮政策下向員工開刀的困境。

香港郵政回應指，為配合政府推出的「疫苗假期」措施以讓人員在接種疫苗後有充足休息時間，香港郵政已作出內部資源調配，並就整體人手情況及運作需要作出適當部署。該署已按各科組人員的疫苗接種情況靈活調配人手，並因應近日人員預約接種疫苗的需求上升，額外增聘近年退休的郵務人員出任短期合約工作，加強替補動力。

為減低對公眾服務的影響，各前線科組均設有每天的「疫苗假期」配額，方便協調人手，強調所有香港郵政人員均可按公務員事務局的現行安排，即如在今年8月31日或之前接種每一劑疫苗後可享有「疫苗假期」。



截至昨日，郵政署共6,000多位人員中，有超過3,800人(約63%)已接種最少一劑疫苗，而另有約1,060人(約18%)已安排於8月16日或之前接種第一劑疫苗。屆時超過80%的郵政人員已接種最少一劑疫苗。



就人力資源安排，香港郵政指，過往幾年署方一直有按需要招聘各級人員，並適當填補相關職位空缺，亦一直按公務員事務局的機制計算替假後備人員的比例，以應付人員因放取假期、病假等原因缺勤而引起的運作需要。



香港郵政自1995年以營運基金模式運作，與政府傳統撥款部門的主要分別只在於會計上的安排。以自負盈虧的方式運作，香港郵政可保留業務所得的收入，以抵銷提供服務的成本。這模式讓香港郵政更能彈性運用資源以切合作為物流服務提供者的本質，即能夠迅速緊貼市場需要，為市民和商界提供適切的服務。同時，香港郵政亦可透過有盈利的服務來補貼一般基本普通郵政服務。

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責任編輯：蘇文軒