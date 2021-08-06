【非法勞工】入境處一連4日反黑工行動拘18人　包括4名僱主及2名協助教唆者

▲ 入境事務處1連4日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動。(政府新聞處)

入境事務處一連4日（8月2日至5日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕12名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。



於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了33個目標地點，包括停車場、維修中農場、工業大廈、美甲店、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕12名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男10女，年齡介乎32至54歲。當中2男3女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

另外，2名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎32至58歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為2名女子，年齡分別為51及54歲。

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責任編輯：蘇文軒