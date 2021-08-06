【新冠肺炎】港府更新確診病人終止隔離條件　包括IgG抗體呈陽性及病毒Ct值為33或以上

以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔至少二十四小時進行兩次嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應核酸測試，結果均呈陰性（而糞便樣本測試結果曾呈陽性的病人，需在相隔二十四小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離）；或以同類臨床樣本在相隔至少二十四小時進行的三次反轉錄聚合酶連鎖反應測試，Ct值持續33或以上；及首次對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應測試呈陽性已逾十天；或