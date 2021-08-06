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【選委會選舉】提名期首日多人報名　包括何超瓊、李民橋

政治 21:48 2021/08/06

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選舉委員會提名期今日展開。

負責選特首的1,500人選舉委員會，選舉9月舉行，提名期今日開展。5大界別均有人報名參選，包括已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊。

第一界別中，金融界、飲食界、旅遊界等，都有人報名。其中，東亞銀行聯席行政總裁李民橋、中銀香港工商金融部總經理謝小玲、香港中資銀行業協會副總裁陳永德等，報名金融界。

第二界別的工程界，則有一張15人名單報名參選，成員包括律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明等。

第三界別有工聯會成員報名參與勞工界選舉。而第四界別中，新增的港九及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表，就有上屆以區議會界別成為選委的前區議員報名，包括前油尖旺區議會主席葉傲冬。

第五界別是新增界別，300席中有110席經選舉產生，只有5個全國性組織香港成員才符合資格。何超瓊以全國婦聯執委身份，報名此界別，婦聯永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏也一同報名。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳宛彤

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