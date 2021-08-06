【選委會選舉】提名期首日獲251份提名表格　何超瓊、李民橋等現身報名

▲ 選舉委員會提名期今日展開。

負責選特首的1,500人選舉委員會，選舉9月舉行，提名期今日開展，一共接獲251份提名表格，分別有226份候選人提名表格及25份指定團體提名表格。5大界別均有人報名參選，包括已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊。

第一界別中，以旅遊界最多人報名，共有17人，其次16人飲食界。此外金融界有12人報名，包括東亞銀行聯席行政總裁李民橋、中銀香港工商金融部總經理謝小玲、香港中資銀行業協會副總裁陳永德等。

第二界別的工程界，則有一張名單報名參選，成員包括律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明等。中醫界有15人已報名。

第三界別有工聯會成員報名參與勞工界選舉，該界別今日接獲36張提名表格。而新增的同鄉社團及基層社團，分別有1及4張提名表格。

而第四界別中，新增的港九及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表，就有上屆以區議會界別成為選委的前區議員報名，包括前油尖旺區議會主席葉傲冬。

第五界別是新增界別，300席中有110席經選舉產生，只有5個全國性組織香港成員才符合資格。何超瓊以全國婦聯執委身份，報名此界別，婦聯永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏也一同報名。該界別今日已接獲54張提名表格。

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責任編輯：陳宛彤