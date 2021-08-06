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【疫苗接種】全港接種總劑次突破600萬　接種首劑疫苗人口逾343萬

社會 21:53 2021/08/06

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香港疫苗接種總劑次已突破600萬大關。(曾耀輝攝)

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日(6日)已是第162日，疫苗接種總劑次已突破600萬大關。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,060,000劑疫苗，

已接種第一劑科興疫苗人數為1,335,100、已接種第一劑復必泰疫苗人數為2,099,100；第二劑科興疫苗人數為1,046,800，第二劑復必泰疫苗人數1,579,000。截至今日下午8時的過去24小時，共有約70,400人接種疫苗和約28,300人預約了接種時間。

截至今日零時零分，過去24小時共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，3人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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