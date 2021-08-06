唐英年讚港隊成績佳團結民眾　文化藝術可發揮同樣效果

▲ 唐英年讚揚港隊，在奧運有出色表現。（受訪者提供）

港隊在今屆東京奧運中，破紀錄取得多個獎項，就連全國政協常委、友好協進會會長唐英年都有留意，大讚運動能夠團結香港民眾。

唐英年今日出席，由江蘇社團總會及江蘇省海外聯誼會主辦的藝術展開幕活動。他盛讚港隊的出色表現，認為是運動員多年來付出的回報。他認為，今次佳績對香港人也具有意義，因為能對社會帶來良好氣氛，團結到民眾，可以令大眾對香港更有愛心。

身兼西九文化區管理局主席的唐英年又大談文化藝術，認為都能夠發揮體育的效果。他更看好香港，認為未來潛力夠大，因為《十四五規劃》支持香港成為中外文化藝術交流中心，而國家有5千年深厚文化底蘊，香港可以作為平台，讓更多外國人認識中國文化。

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