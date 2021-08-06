  • 28°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 22:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唐英年讚港隊成績佳團結民眾　文化藝術可發揮同樣效果

政治 22:29 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

唐英年讚揚港隊，在奧運有出色表現。（受訪者提供）

港隊在今屆東京奧運中，破紀錄取得多個獎項，就連全國政協常委、友好協進會會長唐英年都有留意，大讚運動能夠團結香港民眾。

唐英年今日出席，由江蘇社團總會及江蘇省海外聯誼會主辦的藝術展開幕活動。他盛讚港隊的出色表現，認為是運動員多年來付出的回報。他認為，今次佳績對香港人也具有意義，因為能對社會帶來良好氣氛，團結到民眾，可以令大眾對香港更有愛心。

身兼西九文化區管理局主席的唐英年又大談文化藝術，認為都能夠發揮體育的效果。他更看好香港，認為未來潛力夠大，因為《十四五規劃》支持香港成為中外文化藝術交流中心，而國家有5千年深厚文化底蘊，香港可以作為平台，讓更多外國人認識中國文化。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【西九】馮程淑儀獲聘任為西九管理局行政總裁 為期三年10月履新
16:47 2021/06/18
【西九】馮程淑儀獲聘任為西九管理局行政總裁 為期三年10月履新
【一國兩制】唐英年籲港保持自身優勢　為大灣區及國家發展作貢獻
15:55 2021/07/08
【一國兩制】唐英年籲港保持自身優勢　為大灣區及國家發展作貢獻
【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災
20:46 2021/08/02
【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災

你可能感興趣

【西九】馮程淑儀獲聘任為西九管理局行政總裁 為期三年10月履新
16:47 2021/06/18
【西九】馮程淑儀獲聘任為西九管理局行政總裁 為期三年10月履新
【一國兩制】唐英年籲港保持自身優勢　為大灣區及國家發展作貢獻
15:55 2021/07/08
【一國兩制】唐英年籲港保持自身優勢　為大灣區及國家發展作貢獻
【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災
20:46 2021/08/02
【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災
唐英年 西九文化區管理局 西九文化區 文娛藝術 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】