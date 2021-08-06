【紅潮入侵】過去一周本港水域錄11宗紅潮　由較少見不含毒素的寶石多溝藻組成

▲ 過去一周在本港水域發現11宗紅潮。(資料圖片)

政府跨部門紅潮工作小組今日(6日)公布，過去一周在本港水域發現11宗紅潮。



首宗紅潮由市民於7月31日在香港西面水域，包括馬灣魚類養殖區發現。8月1日，康樂及文化事務署人員分別於荃灣區的6個泳灘發現5宗紅潮，包括近水灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘、釣魚灣泳灘、海美灣泳灘及汀九灣泳灘。

8月2日，養魚戶在芝麻灣半島至坪州，包括長沙灣魚類養殖區發現第7宗紅潮。同日，環境保護署、海事處及康文署人員分別於維多利亞港、荃灣馬灣東灣泳灘及數碼港對外水域發現3宗紅潮。8月3日，康文署人員於大嶼山銀礦灣泳灘發現第11宗紅潮。



大嶼山銀礦灣泳灘的紅潮已消退，其餘10宗紅潮仍然持續。 小組發言人說，11宗紅潮均由較少見於本港水域及不含毒素的寶石多溝藻組成。漁農自然護理署今日收到長沙灣魚類養殖區的魚類死亡報告，調查後發現相關魚類因缺氧死亡。漁護署已加強監察全港的魚類養殖區，並提醒馬灣、長沙灣、蘆荻灣、索罟灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，適時增氧，如有魚類死亡，須妥善處理死魚。



紅潮的出現為自然現象，漁護署實施的浮游植物監測計劃將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

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責任編輯：蘇文軒