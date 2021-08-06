【避孕針變科興】打齊復必泰女子欲打避孕針遭誤打科興　衞生署：已停止該醫生接種疫苗

▲ 已打2針復必泰女子欲打避孕針遭誤打科興，衞生署指已停止該醫生接種疫苗（資料圖片）

昨（6日）有傳媒指，一名已打兩針復必泰新冠疫苗的女子到大埔私家診所打避孕針，但其私家醫生錯誤為她打了科興疫苗，該名醫生事後打算立即補打避孕針，但被當事人當場拒絕。衞生署今回覆查詢時證實事件，指今日已停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，並已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。

衞生署表示於昨日接獲涉事醫生為一名應診者錯誤接種疫苗的醫療事故報告，已即時按既定程序作出調查，並要求有關醫生提交報告。

根據初步調查，懷疑該醫生沒有核對清楚接受疫苗人士的身分姓名及應接種的疫苗，因而錯誤地為要求注射避孕針的人士接種了科興疫苗。基於上述事故，衞生署已於今日停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，並已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。

衞生署已要求該醫生通知在其診所接種過第一劑科興疫苗的人士前往有提供科興疫苗的其他私家診所或直接前往(無需預約)社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗。

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記者：鄧凱文