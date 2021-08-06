  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 23:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【避孕針變科興】打齊復必泰女子欲打避孕針遭誤打科興　衞生署：已停止該醫生接種疫苗

社會 22:54 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

已打2針復必泰女子欲打避孕針遭誤打科興，衞生署指已停止該醫生接種疫苗（資料圖片）

昨（6日）有傳媒指，一名已打兩針復必泰新冠疫苗的女子到大埔私家診所打避孕針，但其私家醫生錯誤為她打了科興疫苗，該名醫生事後打算立即補打避孕針，但被當事人當場拒絕。衞生署今回覆查詢時證實事件，指今日已停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，並已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。

衞生署表示於昨日接獲涉事醫生為一名應診者錯誤接種疫苗的醫療事故報告，已即時按既定程序作出調查，並要求有關醫生提交報告。

根據初步調查，懷疑該醫生沒有核對清楚接受疫苗人士的身分姓名及應接種的疫苗，因而錯誤地為要求注射避孕針的人士接種了科興疫苗。基於上述事故，衞生署已於今日停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，並已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。

衞生署已要求該醫生通知在其診所接種過第一劑科興疫苗的人士前往有提供科興疫苗的其他私家診所或直接前往(無需預約)社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

相關文章

【新冠疫苗】本地接種首劑疫苗人口逾340萬　達5成接種率
22:01 2021/08/05
【新冠疫苗】本地接種首劑疫苗人口逾340萬　達5成接種率
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
今日 15:48
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
今日 16:25
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
【新冠疫苗】上月多4人打針後14日內死亡　包括34歲哮喘男冠心病致命曾接種復必泰
今日 19:21
【新冠疫苗】上月多4人打針後14日內死亡　包括34歲哮喘男冠心病致命曾接種復必泰

你可能感興趣

【新冠疫苗】本地接種首劑疫苗人口逾340萬　達5成接種率
22:01 2021/08/05
【新冠疫苗】本地接種首劑疫苗人口逾340萬　達5成接種率
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
今日 15:48
【新冠疫苗】新一批復必泰疫苗由德國付運抵港　涉95.6萬劑次
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
今日 16:25
【新冠疫苗】26間普通科門診延長科興疫苗接種服務　次劑接種服務至10月26日
科興 衞生署 服務 醫療事故 診所 BioNTech 疫苗 醫生 大埔

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】