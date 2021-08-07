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【強制檢測】中上環多間食肆及共享辦公室WeWork等12處所上榜　涉染疫個案曾到訪

社會 00:06 2021/08/07

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WeWork位於上環文咸東街Bonham Circus的共享辦公室，因感染變種病毒的初步確診個案曾到訪，被納入強制檢測。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局周五（６日）晚宣布，就本港錄得一宗感染變種病毒的初步確診個案，向12個處所發出強制檢測公告，包括：
1. 上環文咸東街40-44 號Bonham Circus7樓及8樓WeWork
2. 上環荷李活道233號荷李活商業中心地下Elephant Grounds
3. 中環伊利近街28號萬城閣地下Posto Pubblico
4. 中環奧卑利街 17 號地下Starting Over Espresso
5. 中環士丹頓街 22 號地下BIG SUR
6. 中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心12 樓1202舖MindnLife Limited
7. 中環士丹利街60號明珠行2樓298Nikuya Room
8. 中環國際金融中心商場2樓2018至2020號舖翡翠拉麵小籠包
9. 九龍大角咀嘉善街 18 號利奧坊地下G707號舖The Roastery X 
10.灣仔軒尼詩道109號地舖小窩雞海南雞專門店
11.灣仔博覽道1號香港會議展覽中心第31屆香港書展
12.堅尼地城加多近街45至55號恒裕大廈地下5至9號舖Pici 

個案涉及一名32歲男子，上月25日前往美國，本周四乘搭航班QR818經多哈返抵香港。他於7月24日在香港及於8月2日在美國進行的出發前檢測結果均呈陰性。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。其離港前居的上環海景大廈周五晚7時被圍封，居民須接受強制檢測。

另，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，荃灣海之戀商場2樓2001號舖DON DONDONKI亦被列入強制檢測處所，但已完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

而就沙特領事3名子女早前感染變種病毒，鰂魚涌太古城中心、鰂魚涌公園一期，華蘭中心地下2至3號舖 Food le Parc、香港半山司徒拔道40號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室，被列為須再檢測的指明處所。

責任編輯：楊玉珠

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