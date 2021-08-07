【封區檢測】上環海景大廈強檢行動今早6時半完成　無發現確診個案

▲ 海景大廈居民昨晚陸續接受檢測。(資料圖片)

一名上月前往美國、本月回港的男子初步確診新冠肺炎及帶有變種病毒，當局列作輸入個案處理。患者居住的上環海景大廈昨晚被列為受限區域，住客要強制檢測。政府今早(7日)約6時30分宣布已完成強制檢測行動，大約300名居民接受檢測，無發現確診個案，隨後在「受限區域」內進行執法行動，執法行動在今日上午約10時15分完結。

政府昨晚於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測。截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



行動中，民政事務總署、警務處、衞生署、食物環境衞生署及醫療輔助隊動員共約150名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。政府共檢查了約105名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，政府希望沒有應門的約70戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。

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責任編輯：蘇文軒